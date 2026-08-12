Santkabir Nagar News: अवैध निर्माण करने के मामले में सुनाई सजा
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में बखिरा थाना क्षेत्र की आरक्षित वन भूमि पर अवैध निर्माण के लिए एक अभियुक्त को न्यायालय ने सजा सुनाई। आरोपी को जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय ने 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया और न्यायालय उठने तक की सजा भी दी।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। थाना बखिरा के आरक्षित वन भूमि पर दबंगई से अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने के मामले में सीजे(जेडी), एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादी मुकदमा क्षेत्रीय वन अधिकारी मेंहदावल रेंज ने 12 सितम्बर 2016 को थाना बखिरा पर अभियुक्त दल सिंगार पुत्र सुखराज निवासी जंगल बेलहर थाना बेलहरकला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उस पर आरक्षित वन भूमि पर दबंगई से अतिक्रण कर अवैध निर्माण कराने का आरोप था। हेड कांसटेबल सुरेन्द्र बहादुर सिंह ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था।
न्यायालय ने अभियुक्तों को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी करार दिया। न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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