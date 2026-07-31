Santkabir Nagar News: बिना तलाक पत्नी ने की दूसरी शादी, बच्चों को ले जाने का आरोप

Santkabir Nagar News: एक युवक ने अपनी पत्नी पर बिना तलाक के दूसरी शादी करने और बच्चों को ले जाने का आरोप लगाया है। उसने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है, जबकि पत्नी ने व्हाट्सएप पर बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। युवक ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Santkabir Nagar News: सांथा, हिन्दुस्तान संवाद। ​बेलहर कला थाना क्षेत्र के झुड़िया गांव निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने और दो मासूम बच्चों को साथ ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पत्नी व बच्चों की खोजबीन करने तथा दोषी पत्नी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

शिकायती पत्र की जानकारी दिए गए शिकायती पत्र में झुड़िया निवासी जयन्त्री पुत्र चन्द्रदेव ने लिखा है कि बीते 10 वर्षों से सूरत में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी 12 जुलाई को उसके 10 वर्षीय पुत्र आर्यन और 4 वर्षीय पुत्र आयुष को बिना बताए घर से लेकर कहीं चली गई जानकारी मिलने पर जब जयन्त्री सूरत से घर पहुंचा और अपनी ससुराल ग्राम मंझरिया पठान जाकर पता किया तो पता चला कि वह वहां भी नहीं आई है। ससुराल पक्ष के लोगों ने भी उससे संबंध होने से इनकार कर दिया। पीड़ित पति का दावा है कि 21 जुलाई को उसकी पत्नी ने उसके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली है और अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती।​

गैरकानूनी शादी का आरोप पीड़ित का कहना है कि पति के जीवित रहते और बिना कानूनी तलाक के दूसरी शादी करना गैरकानूनी है। साथ ही उसे डर है कि उसकी पत्नी बच्चों की सही से देखभाल नहीं कर पाएगी। उक्त मामले में पूर्व में बेलहर थाने पर प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर पत्नी व बच्चों की बरामदगी और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।