Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Santkabir Nagar News: कांवड़ यात्रा को लेकर बदले मार्गों से भेजे जा रहे वाहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
Follow us on Google News
share

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में हाईवे पर टेमा चौराहे से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के चलते आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है। कुछ वाहन अलग-अलग मार्गों से भेजे जा रहे हैं। कई ड्राइवरों को भोजन प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कांवड़ यात्रा को लेकर बदले मार्गों से भेजे जा रहे वाहन
कांवड़ यात्रा को लेकर बदले मार्गों से भेजे जा रहे वाहन

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में हाईवे पर टेमा चौराहे से वाहनों का वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। अयोध्या से बस्ती के बीच चल रही कांवड़ यात्रा को देखते हुए वाहनों का डायवर्जन किया गया है। केवल आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले व इमरजेंसी सेवा के वाहन जा रहे हैं। वाहनों का रूट डाइवर्जन कर परिवर्तित मार्ग से भेजा जा रहा है। कुछ वाहनों को उनकी सुविधा के अनुसार मुंडेरवा, लालगंज, कलवारी, टांडा, अम्बेडकरनगर होते भेजा रहा है। तो कुछ वाहन सेमरियावां, बांसी, बलरामपुर, उतरौला, गोंडा होते हुए लखनऊ जा रहे हैं। अयोध्या में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिले के टेमा चौराहे से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। अयोध्या से कांवड़ियों का भारी हुजूम बस्ती के भदेश्वरनाथ के लिए रवाना हो चुका है। इसके चलते डायवर्जन की व्यवस्था बड़े वाहनों के लिए की गई है ताकि कोई समस्या न होने पाए। यातायात भी सुचारु रूप से होता रहे।

ये भी पढ़ें:Lakhimpur Khiri News: शनिवार से ही बड़े वाहन बंद, दो दिन पूरा रूट डायवर्जन

रूट डायवर्जन की व्यवस्था

इसके लिए सुल्तानपुर, प्रयागराज व लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहनों को अब मुंडेरवा, लालगंज, कलवारी, टांडा और अंबेडकरनगर होते हुए भेजा जा रहा है। इसी प्रकार वाहनों की सुविधा के अनुसार सेमरियावां, बांसी, बलरामपुर, उतरौला और गोंडा के रास्ते लखनऊ भेजा जा रहा है। कांवड़ यात्रा के कारण हाईवे पर बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि कुछ वाहनों को अभी बस्ती तक जाने की अनुमति दी जा रही है। वहां से इन वाहनों को डायवर्ट कर दिया जा रहा है।

जरूरी सामान की दिक्कत

रास्ते में फंस गया जरूरी सामान

कंटेनर चालक जाकेश ने बताया कि वह गुवाहाटी से चॉकलेट का कंटेनर लेकर मुंबई जा रहे हैं। जिसकी एक्सपायरी डेट पांच दिन की है और तीन दिन बीत चुके हैं। इससे माल खराब होने का डर है। रास्ते में हाल्टेज बढ़ गया है। हालांक कि मालिक ने रास्ते के खर्च के लिए पैसे भेजा, जिससे होटल से भोजन मिल रहा है। वहीं, कुछ ड्राइवरों ने बताया कि उनके मालिकों के फोन न उठाने के कारण पैसे न मिल पाने से भोजन की दिक्कत हो रही है। दिलीप कुमार नामक एक ड्राइवर ने बताया कि उन्हें सेमरियावां से बस्ती की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है।

प्रश्न और उत्तर

कन्हार यात्रा कब शुरू हुई?
कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिले के टेमा चौराहे से रूट डायवर्जन लागू किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Santkabir Nagar Latest News Santkabir Nagar News Kanwar Yatra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।