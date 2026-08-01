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Santkabir Nagar News: जांच में दस खाद्य पदार्थों के नमूने फेल, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के बाजार में खाने-पीने की समाग्री खरीद रहे हैं

Santkabir Nagar News: जांच में दस खाद्य पदार्थों के नमूने फेल, मुकदमा दर्ज

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के बाजार में खाने-पीने की समाग्री खरीद रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। बाजार में धनिया, मसाला से लेकर हल्दी तक कुछ भी शुद्ध नहीं है। पनीर से लेकर आइसक्रीम तक बाजार में मानक विहीन बिक रहा है। लैब की रिपोर्ट में अधोमानक पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर वाद दायर कर दिया है। अब एडीएम कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। न्यायालय से जो फैसला आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा की स्थिति

जिले के लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए शहर से लेकर गांव तक अभियान चलाया था। अभियान के दौरान दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला में भेजे गए थे। लैब से जिले में जो रिपोर्ट आई है वह चौंकाने वाली है। लैब रिपोर्ट आने के बाद जिले में हड़कंप मंच गया है। दस में से छह दुकानों पर वाद दायर कर दिया गया है। अन्य प्रतिष्ठानों पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिले में कबाब चीनी का नमूना बखिरा बाजार से भरा गया था। जिस ब्रांड का नमूना सील किया गया था वह मिस ब्रांड पाया गया है। कबाब चीनी के बाद धनिया और सबूत हल्दी भी मानक विहीन पाया गया है।

न्यायालय में मुकदमे की प्रक्रिया

इन सभी प्रतिष्ठानों पर वाद दायर कर दिया गया है। इसी प्रकार छपिया रघुवंश और महुली खास से लिया गया आईसक्रीम का नमूना फेल पाया गया है। गोला बाजार के गुप्ता मेडिकल स्टोर से लिया गया जामुन का सिरका अधोमानक पाया गया है। मिश्रित दूध, मेहदावाल चौक स्थित दो प्रतिष्ठानों से संकलित किए गए पनीर का नमूना फेल पाया गया है। इसके अलावा दिव्य शक्ति स्टैंडर्ड का फूड वीयर में बाहारी तत्वों की मिलावाट किए जाने की पुष्टि हुई है। अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई का विवरण

सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वितीय सतीश कुमार ने बताया कि जो भी नमूने मानक विहीन पाए गए हैं। उन सभी प्रतिष्ठानों के खिलाफ वाद दायर कर दिया गया है। अब न्यायालय से जो सजा सुनाई जाएगी उसका अनुपालन कराया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

संतकबीरनगर में खाद्य सामग्री की स्थिति क्या है?
संतकबीरनगर में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई है और कई उत्पाद मानक विहीन हैं।
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