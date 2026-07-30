Santkabir Nagar News: गर्मी बढ़ने के साथ अस्पताल में बढ़ गई मरीजों की तादात

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में जुलाई की उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। यह मौसम बैक्टीरिया जनित बीमारियों को बढ़ा रहा है। तापमान में उतार-चढ़ाव और पुरवा हवाओं के कारण लोगों की तबियत खराब हो रही है। जुकाम, बुखार जैसी समस्याओं से लोग पीड़ित हो रहे हैं।

गर्मी बढ़ने के साथ अस्पताल में बढ़ गई मरीजों की तादात

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जुलाई के महीने में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लोगों के सिर से पांव तक पसीना टपक रहा है। आसमान में बदली और वातावरण में वायरस की अधिकता होने से बैक्टीरिया जनित बीमारियां तेजी से पांव पसार रही हैं। उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों की तबियत तेजी के साथ खराब हो रही है।

गर्मी और तबीयत तापमान में कभी गिरावट आ रही है तो कभी अचानक गर्मी बढ़ जा रही है। इस मौसम में हल्की सी लापरवाही लोगों को मरीज बना दे रही है। पुरवा हवाओं की वजह से लोगों को पसीना खूब हो रहा है। घर के अंदर लोगों को सिर से पांव तक पसीना टपक रहा है। मौसम का यही बदलाव लोगों को बीमार बना रहा है। इस प्रकार के मौसम में लोग सर्दी जुकाम बुखार और खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं।

बदलता मौसम तेज बारिश के बाद पिछले पांच दिनों से धूप निकल रही है। तेज धूप आसमान से अंगारे बरसा रही है। किसानों का कहना है कि धरती से गर्मी निकल रही है। मौसम के उतार-चढ़ाव और हवाओं के बदलाव के कारण मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। इसकी वजह से लोगों की तबियत खराब हो रही है। डॉ. कुमार सिद्वार्थ ने बताया कि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण लोगों को वायरस जनित बीमारियां परेशान कर रही हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं जुकाम, बुखार के साथ श्वांस के मरीज जिला अस्पताल में आ रहे हैं। तेज गर्मी छोटे बच्चों को परेशान कर रही है। नतीजतन कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग जुकाम बुखार की चपेट में आ जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल का सहारा लेना पड़ रहा है। इस प्रकार के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियां तेजी से फैलती हैं।

बुजुर्गों की समस्या यही कारण है कि लोगों को डायरिया और बुखार जनित बीमारियां हो रही हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को भी मौसम का बदलाव बीमार बना रहा है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ रमाशंकर सिंह ने बताया कि मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। बदलते मौसम से जुड़ी सभी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के मौसम में बच्चे और बुजुर्ग अधिक बीमार हो रहे हैं।