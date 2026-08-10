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Santkabir Nagar News: गोंड समाज को जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में अड़चन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में गोंड (धुरिया) समाज ने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न मिलने पर नाराजगी जताई है। समाज के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्हें आरोप है कि प्रशासनिक आदेशों के बावजूद उनके प्रमाण पत्र निरस्त किए जा रहे हैं।

Santkabir Nagar News: गोंड समाज को जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में अड़चन

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जनपद के गोंड (धुरिया) समाज के लोगों ने शासनादेशों के बावजूद अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न मिलने पर नाराजगी जताई है। समाज के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की।ज्ञापन में कहा गया कि शासनादेश द्वारा संतकबीरनगर के गोंड (धुरिया) को जनजाति की श्रेणी में घोषित किया गया है। इसके पूर्व ये अनुसूचित जाति में थे और जिला स्तरीय कमेटी के आदेश के बाद खलीलाबाद, मेंहदावल व धनघटा तहसीलों में हजारों प्रमाण पत्र जारी भी हुए थे। आरोप है कि शासनादेशों, जिला कमेटी आदेश व जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद लेखपाल मनमानी कर नकारात्मक रिपोर्ट लगा रहे हैं।

तहसीलदार भी उसी आधार पर आवेदन निरस्त कर रहे हैं और लेखपालों से बात करने को कह रहे हैं। समाज का कहना है कि इससे हजारों आवेदक शासन की सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं और प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। दोषी कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई कर जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश देने की मांग की है।

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