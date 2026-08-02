Santkabir Nagar News: दो वर्ष बाद भी नहीं चालू हुआ 28 लाख का गोबर गैस प्लांट

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले की बढ़या ठाठर गौशाला में बना गोबर गैस प्लांट लापरवाही के कारण लगभग दो वर्ष से बंद है। 28 लाख रुपये की लागत से बने इस प्लांट का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे गौशाला में गोबर बेकार जा रहा है। लोगों ने इसे चालू कराने की मांग की है।

दो वर्ष बाद भी नहीं चालू हुआ 28 लाख का गोबर गैस प्लांट

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल विकास खंड क्षेत्र के सबसे बड़ी गौशाला बढ़या ठाठर में बना गोबर गैस प्लांट धूल फांक रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही से यह परियोजना करीब दो वर्ष से लटकी हुई है। जिससे इसका लाभ नहीं मिल रहा है। करीब 28 लाख रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना आज भी बंद पड़ी है। इससे गौशाला में प्रतिदिन निकलने वाला गोबर बेकार हो जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सुधि नहीं लेने से यह सुविधा बेकार साबित हो रही है। वर्ष 2023 में मेंहदावल विकास खंड के ग्राम पंचायत बढ़या गौशाला में पशुओं की सुविधाएं के लिए शासन के आदेश पर गोबर गैस प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। वर्ष 2024 में लखनऊ की एक कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य पूरा कर दिया। लेकिन अधूरे कार्य से लोग परेशान हैं। वहीं गौशाला कर्मियों का कहना है कि गौशाला में निर्माण पूरा होने के बाद भी प्लांट के संचालन के लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। यदि प्रशिक्षण और हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती तो प्लांट से गौशाला के विभिन्न कार्यों को किया जा सकता था。

गोबर गैस प्लांट की स्थिति वर्तमान में गोबर का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और शासन की महत्वाकांक्षी योजना अधूरी साबित हो रही है। गोबर गैस प्लांट बंद रहने से गौशाला के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण पर लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद परियोजना का लाभ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। विशेष रूप से चारे की कटाई सहित अन्य कार्यों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि गोबर भी बेकार चला जा रहा है। लोगों ने इस प्लांट को चालू कराने की मांग की है।

स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रिया बढ़या प्रधान प्रतिनिधि इंद्रसेन सिंह ने बताया कि बढ़या ठाठर गौशाला में स्थापित बायो गोबर गैस प्लांट अभी तक चालू नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि न तो गोबर गैस प्लांट संयंत्र का हैंडओवर किया गया है और न ही संचालन के लिए कोई व्यवस्था की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस परियोजना को चालू कराने की मांग की है। इस मामले में बढ़या गौशाला के चिकित्सक श्रवण कुमार ने कहा कि गौशाला में निकलने वाले गोबर का फिलहाल स्टॉक किया जा रहा है। गोबर गैस प्लांट चालू न होने के कारण गोबर का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे गौशाला के संचालन में परेशानी हो रही है。