Santkabir Nagar News: 17 दुकानदारों पर पांच लाख से अधिक का अर्थदंड

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से अधोमानक पाए गए 17 खाद्य पदार्थों पर अर्थदंड लगाया गया है। इन सभी दुकानदारों पर पांच लाख 62 हजार का जुर्माना लगाया गया है। समय से जुर्माना की धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की तरह वसूली की जाएगी। साथ ही उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा।

खाद्य पदार्थों पर जुर्माना

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि रघुनाथपुर नवावगंज गोंडा निवासी बृजेश कुमार यादव पुत्र साधू सरन यादव की दही अधोमानक पाए जाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुखलिसपुर के पैगाम हुसैन का आइसक्रीम फेल आने पर 25 हजार और सकरैचा निवासी कृष्ण चंद्र यादव का पनीर, प्रेमचंद्र पुत्र संतबली और सफीकुल्लाह का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। धनघटा थाना क्षेत्र के बड़गो निवासी दशरथ राय का पामोलीन आयल फेल पाया गया है। इस पर एक लाख पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है। बौरव्यास के वैभव त्रिपाठी की आइसक्रीम फेल आने पर 12 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह, बजरंगी लाल और रामाज्ञा पर 25-25 हजार और दस हजार रुपए का आर्थदंड लगाया गया है।