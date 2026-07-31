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Santkabir Nagar News: बदली और पुरवा हवाओं से गर्मी से मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में तेज पुरवा हवाओं के कारण मौसम खुशनुमा है, लेकिन बारिश न होने से किसान चिंतित हैं। धान की फसल की वृद्धि प्रभावित हो रही है और मौसम सब्जियों के लिए अनुकूल है। विशेषज्ञों के अनुसार, जल्द ही बारिश की संभावना है। किसानों को सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

Santkabir Nagar News: बदली और पुरवा हवाओं से गर्मी से मिली राहत

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बीती रात से ही तेज गति से पुरवा हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। दिन में बदली व तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दी है। हालांकि बारिश नहीं होने जिले के किसानों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। किसानों को धान की फसल के लिए बेहतर बारिश का इंतजार है। गुरुवार से ही आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ तेज हो गई। तेज गति से चल रही पुरवा हवाओं की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। शुक्रवार की सुबह भी बादल छाए रहे।

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तेज पुरवा हवाएं चल रही हैं। जिस प्रकार का मौसम बना हुआ है वह सब्जियों की फसल के लिए बेहतर है, लेकिन बारिश न होने के कारण धान की फसलों में बढ़वार प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर खेतों में खरपतवार भी तेजी के साथ निकल रहे हैं। इससे भी किसानों की लागत बढ़ने की आशंका है। बारिश नहीं हुई तो किसानों को धान की फसल बचाने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी।नरेन्द्र देव कृषि विवि कुमारगंज अयोध्या के मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डा. सीताराम मिश्र ने बताया कि जिले में अभी बारिश के आसार बने हुए हैं। दो अगस्त को जिले में छिटपुट और तीन अगस्त से बेहतर बारिश होने की संभावना है। आगामी 24 घंटे के दौरान आसमान में हल्के से मध्यम स्तर के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

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