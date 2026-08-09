Santkabir Nagar News: मेंहदावल के कछार क्षेत्र में मूंगफली की खेती बनी किसानों की पसंद
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल क्षेत्र में किसानों ने पारंपरिक फसलों की जगह मूंगफली की खेती को अपनाया है। कृषि विभाग के जागरूकता अभियानों का असर हुआ है और खेतों में फसल की स्थिति संतोषजनक है। किसानों का मानना है कि मूंगफली कम समय में बेहतर आय देती है।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल के कछार क्षेत्र में इस बार किसानों को मूंगफली की खेती पसंद आई है। इस बार कई किसान पारंपरिक फसलों की बजाय मूंगफली खेती की ओर रुख किए है। जगह-जगह मूंगफली की फसल लहलहाती दिख रही है। घूरापाली, बेलौली, हरपुर समेत कछार क्षेत्र के अनेक गांवों में बड़े पैमाने पर मूंगफली की खेती की गई है। खेतों में लहलहाती फसल अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जगी है। मेंहदावल विकास खंड क्षेत्र के कछार इलाके में इस बार मूंगफली की खेती अधिक की गई है। कृषि विभाग के जागरूकता अभियान का असर हुआ कि काफी संख्या में किसानों ने मूंगफली की खेती की है। यही वजह है कि हर वर्ष की तुलना में इस बार खेती के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश खेतों में पौधों की स्थिति संतोषजनक है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है।
किसानों की नजरें
किसानों का कहना है कि धान और अन्य पारंपरिक फसलों की तुलना में मूंगफली कम समय में बेहतर आय देने वाली फसल है। बाजार में इसकी लगातार बनी रहने वाली मांग और उचित मूल्य मिलने की संभावना ने भी किसानों का भरोसा बढ़ाया है। यही कारण है कि कई किसानों ने पहली बार भी मूंगफली की खेती शुरू की है, जबकि पहले से खेती करने वाले किसानों ने इस बार रकबा बढ़ाया है।
कृषि विभाग का योगदान
कृषि विभाग भी किसानों को उन्नत खेती अपनाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है। विभाग की ओर से समय-समय पर खेतों का निरीक्षण कर सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और रोग-कीट से बचाव के बारे में तकनीकी सलाह दी जा रही है, ताकि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सके। मेंहदावल विकास खंड के एडीओ कृषि अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र में इस बार किसानों का मूंगफली की खेती के प्रति विश्वास बढ़ा है। घूरापाली, बेलौली, हरपुर सहित कछार क्षेत्र के कई गांवों में बड़े पैमाने पर इसकी बुवाई हुई है। मौसम सही बना रहा तो इस वर्ष मूंगफली का उत्पादन काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र में फसलों को भी नई मजबूती मिलेगी।
सामान्य प्रश्न
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