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Santkabir Nagar News: सुबह छाई रही बदली, दोपहर में हुई तेज धूप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: एसपी संदीप कुमार मीना ने सोमवार को कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया।

Santkabir Nagar News: सुबह छाई रही बदली, दोपहर में हुई तेज धूप

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सुबह आसमान में बदली छाई रही। ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, दिन चढ़ने के साथ बदली छटती गई। सोमवार को भी बारिश नहीं होने से किसानों को निराश होना पड़ रहा है। सुबह बदली की साथ दिन की शुरुआत हुई और दिन चढ़ने के साथ धूप तल्ख होती गई। लगातार पुरवा हवा चलने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। तापमान लगभग स्थिर बना हुआ है। दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले दो दिनों से तापमान पूरी तरह से स्थिर बना हुआ है。

किसानों की निराशा

मौसम का मिजाज पिछले चार दिनों से किसानों के हित में नजर नहीं आ रहा है। आसमान में बादल आते जाते हैं तो किसानों लगता है कि बारिश हो जाएगी और उनकी फसल में हरियाली छा जाएगी। दिन बीतने के बाद किसानों को निराश ही हाथ लग रही है। सोमवार को तेज धूप ने किसानों को पूरी तरह से परेशान किया। तल्ख धूप ने फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। बारिश नहीं होने से किसानों को अपनी फसल को बचाने के लिए नियमित रूप से सिंचाई करनी पड़ रही है। इससे किसानों की लागत बढ़ती जा रही है।

मौसम की भविष्यवाणी

आगामी 24 घंटे के दौरान जिले में मौसम सामान्य बना रहेगा। तापमान सामान्य बने रहने के आसार हैं। बारिश की संभावना नहीं है।

डा. सीताराम मिश्र

विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग

नरेन्द्र देव कृषि विवि कुमारगंज अयोध्या

सामान्य प्रश्न

संतकबीरनगर में किसानों की निराशा का कारण क्या है?
संतकबीरनगर में किसान बारिश की कमी से निराश हैं।
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