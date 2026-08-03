Santkabir Nagar News: बदली और धुंध के बीच परेशान करती रही उमस भरी गर्मी

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में अगस्त का महीना बारिश के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार बारिश नहीं हो रही है। इससे किसान चिंता में हैं क्योंकि धान की लागत बढ़ सकती है। जून और जुलाई में बारिश की कमी ने किसानों को प्रभावित किया है। रविवार को हल्की बारिश हुई, लेकिन उमस भरी गर्मी ने परेशान किया।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। अगस्त का महीना बारिश के लिए जाना जाता है। मौसम पूरी तरह से बारिश के अनुकूल है। फिर भी बरसात नहीं हो रही है। यही बात किसानों को सता रही है। यदि बारिश नहीं हुई तो धान की लागत बढ़ जाएगी और उपज भी प्रभावित होगी। यही कारण है कि किसानों के माथे पर चिंता की लकीरे खिंच गई हैं।

अवस्था का विवरण रविवार को सुबह से ही बदली और धुंध छाई रही और हल्की बारिश हुई। इससे दोपहर तक मौसम अच्छा बना रहा। दोपहर में धूप निकली। इसके बाद उमस भरी गर्मी पूरे दिन लोगों को परेशान करती रही।

बारिश की कमी जून और जुलाई के महीनों में बारिश ने किसानों को पूरी तरह से निराश किया है। इन दोनों माह में जरूरत का 50 प्रतिशत बारिश हुई है। दो माह में बारिश की कमी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी से धान के खेतों की सिंचाई करनी पड़ी तो धान की फसल आर्थिक कमर तोड़ देगी। अगस्त माह में भी दो दिन बीत चुका है। पिछले दो दिनों से आसमान में बदली छा रही है। मौसम को देखने से ऐसा लता है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन अंतत: किसानों को निराशा हाथ लगती है।

मौसमी पूर्वानुमान रविवार की भोर से ही बादल छाने लगे थे। दिन में सुबह लगभग आठ बजे के बाद शहर से लेकर नौरंगिया तक हल्की बारिश हुई। बदली, बारिश व पुरवा हवाओं से लगभग 11 बजे तक मौसम काफी अच्छा बना रहा। उसके बाद निकली धूप से उमस बढ़ गई। साथ ही दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है।

भविष्यवाणी ‘आगामी 24 घंटे के दौरान जिले में मध्यम स्तर के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना बनी हुई है।’

डा. सीताराम मिश्र, विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, नरेन्द्र देव कृषि विवि कुमारगंज अयोध्या