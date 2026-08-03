Santkabir Nagar News: पिंक बूथ धनघटा में 05 परिवारों में कराया गया सुलह समझौता
Santkabir Nagar News: संतकबीरनर में परिवार परामर्श केन्द्र के तहत टूटते परिवारों को जोड़ने के लिए एक पहल आयोजित की गई। पिंक बूथ सर्किल धनघटा पर महिला उप निरीक्षक अंजली सरोज और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में 05 मामलों का समाधान किया गया, जिससे सभी बिखरते परिवारों को एकजुट किया गया।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनर। परिवार परामर्श केन्द्र के अन्तर्गत टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल का आयोजन पिंक बूथ सर्किल धनघटा पर किया गया। इस दौरान प्रभारी महिला उप निरीक्षक अंजली सरोज, सहायक प्रभारी उप निरीक्षक तूफानी सिंह यादव की अध्यक्षता एवं कार्यालय पर नियुक्त महिला आरक्षी पूजा गौतम, महिला आरक्षी रोशनी तिवारी, महिला आरक्षी पिंकी कुमारी व नियुक्त काउन्सलर अवध नरायण मिश्र, डा. आकांक्षा श्रीवास्तव की उपस्थिति में 05 मामले आए। सभी मामलों में सुलह समझौता कराकर बिखरते हुए परिवार को जोड़ा गया।
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