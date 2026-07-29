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Santkabir Nagar News: इंटर कॉलेज की शिकायत के आरोप प्रथम दृष्टया सही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बौरब्यास के खिलाफ आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत के बाद जांच का आदेश दिया गया है। शिकायतकर्ता राम मिलन ने नौ बिंदुओं पर आरोप लगाए हैं, जिसमें वित्तीय मुद्दे शामिल हैं। विद्यालय प्रबंधन को संबद्ध जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

Santkabir Nagar News: इंटर कॉलेज की शिकायत के आरोप प्रथम दृष्टया सही

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के सांथा ब्लाक क्षेत्र के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बौरब्यास के खिलाफ आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायत प्रथम दृष्टया शिकायत सही प्रतीत होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने विद्यालय प्रबंधन को विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं। प्रबंधक से जांच कर आख्या और आवश्यक साक्ष्य शीघ्र मांगी गई है। ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

शिकायत के बिंदु

डीआईओएस उपेंद्र कुमार द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा है कि ग्राम बौरब्यास निवासी राम मिलन ने 13 जुलाई 2026 को आईजीआरएस के माध्यम से राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बौरब्यास के संबंध में नौ बिंदुओं पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के निस्तारण के लिए 21 जुलाई को सुनवाई आयोजित की गई थी जिसमें शिकायतकर्ता, विद्यालय के प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य उपस्थित हुए।

सुनवाई की प्रक्रिया

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जबकि विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य ने भी अपना लिखित अभिकथन दिया। हालांकि, विद्यालय की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत अभिकथनों के परीक्षण में शिकायत प्रथम दृष्टा पुष्ट होती प्रतीत हुई। पत्र में कहा गया है कि शिकायत में मध्याह्न भोजन योजना एवं अधिक शुल्क वसूली जैसे वित्तीय विषय शामिल हैं, इसलिए विस्तृत जांच आवश्यक है। डीआईओएस ने विद्यालय प्रबंधक को निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता के आरोपों की अपने स्तर से जांच कर समिति गठित करें तथा जांच आख्या और आवश्यक साक्ष्य शीघ्र उपलब्ध कराएं, ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। डीआईओएस ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता को दूरभाष के माध्यम से प्रकरण की प्रगति से अवगत कराया गया, जिस पर उसने संतुष्टि व्यक्त की। अब विद्यालय प्रबंधन से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया

प्रबंधक रविशंकर पांडेय ने कहा कि प्रधानाचार्य को पत्र जारी कर आख्या मांगी गई है। अगर पत्र पर वह अपनी रिपोर्ट नहीं देते हैं तो प्रबंध समिति की तीन सदस्यीय टीम गठित की जाएगी। उसके बाद जांच करके डीआईओएस को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस शिकायत में मुख्य बिंदु क्या हैं?
इस शिकायत में नौ बिंदुओं पर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें मध्याह्न भोजन योजना एवं अधिक शुल्क वसूली जैसे वित्तीय विषय शामिल हैं।
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