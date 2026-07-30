Santkabir Nagar News: मारपीट और अभद्रता के आरोपों से गरमाया मकान विवाद

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवादाता। धनघटा थाना क्षेत्र के बसवारी गांव में मकान के क्रय-विक्रय को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि विपक्षी पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज़ करने के साथ परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता की। मामले में दर्ज एफआईआर में गंभीर धाराएं न लगाए जाने से असंतुष्ट पीड़ित ने बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर दिवसाधिकारी अभय नाथ मिश्रा से मिलकर निष्पक्ष जांच और विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की।

मामले का विवरण

बसवारी निवासी अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय लालचंद का आरोप है कि मकान विवाद के दौरान विपक्षी पक्ष के कई लोग उनके घर पहुंचे और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर परिवार की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपित वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन घटना की गंभीरता के अनुरूप धाराएं नहीं लगाई गईं। उन्होंने एसपी कार्यालय पहुंचकर दिवसाधिकारी अभय नाथ मिश्र को प्रार्थना पत्र देकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गंभीर धाराएं बढ़ाने और सभी आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका दावा है कि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी जांच से वास्तविक तथ्य सामने आ सकते हैं। उधर, जमीन विक्रेता व महिला के पति विजय कुमार ने आरोप लगाया कि विगत कई वर्षों से दिल्ली में रहकर ऑटो चलाने का काम करते थे। बीच-बीच में वह अपने घर आते-जाते रहते थे। कोरोना काल के बाद से वह बसवारी गांव में नियमित रहने के लिए आए। इस बीच पत्नी की हरकतों से वह परेशान हो गया। जिससे आहत होकर उन्होंने उक्त जमीन को अशोक व उनके बेटे प्रशांत को रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया। इससे वह लोग अब इन लोगों को मारपीट की धमकी दे रहे हैं। जबकि हम लोग घर से रिश्तेदार के यहां रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई।