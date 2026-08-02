Santkabir Nagar News: गांवों में नहीं बनी डिजिटल लाइब्रेरी, बजट के अभाव में अटका काम

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल विकास खंड में 19 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की योजना बजट की कमी के कारण ठप है। एक वर्ष बीतने के बावजूद कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने इस योजना को लागू करने की मांग की है, ताकि छात्रों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल विकास खंड क्षेत्र के 19 ग्राम पंचायतों में शासन के आदेश पर गांवों में ही डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जानी थी। लेकिन बजट के अभाव में एक वर्ष से कार्य ठप पड़े हैं। वहीं गांवों के सचिव भी बजट का रोना रो रहे है। जिससे यह योजना धरातल पर अब तक नहीं उतर सकी है। प्रत्येक लाइब्रेरी के निर्माण पर करीब चार लाख रुपये खर्च किए जाने थे, लेकिन योजना शुरू होने के एक वर्ष बाद भी किसी भी ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। जिससे युवाओं के सपने पर पानी फिर रहा है। युवाओं ने इस जिम्मेदारों ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांवों में लाइब्रेरी बनवाने की मांग की है。

योजना की उद्देश्य शासन की मंशा थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में छात्र-छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं तथा अन्य पाठकों को गांव में ही आधुनिक अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। डिजिटल लाइब्रेरी में कंप्यूटर, इंटरनेट, ई-पुस्तकें, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तथा अन्य डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाने थे, ताकि ग्रामीण विद्यार्थियों को प्राइवेट संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन मेंहदावल विकास खंड के 19 ग्राम पंचायतों का चयन होने के बावजूद लाइब्रेरी नहीं बन सकी। एक वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी योजना कागजों से बाहर नहीं निकल सकी है।

ग्रामीणों की मांग ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर डिजिटल लाइब्रेरी बन जातीं तो गांव के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलता। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को इंटरनेट और डिजिटल अध्ययन सामग्री की सुविधा मिलती, जिससे उन्हें प्राईवेट संस्थानों की ओर रुख नहीं करना पड़ता। लेकिन योजना के अधर में लटक जाने से शासन की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है।

बजट की कमी का कारण एडीओ पंचायत मेंहदावल दल सिंगार यादव ने कहा कि गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण के लिए बजट का आभाव है, जिससे कार्य शुरू नहीं हुआ है। बजट मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकेगा। हमारी तैनाती हाल ही में विकास खंड में हुई है। इसलिए किन-किन ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जानी थी, इसकी विस्तृत जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।