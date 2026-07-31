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Santkabir Nagar News: अब डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ेगा गांव का छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के सेमरियावां ब्लॉक के सोनौरा गौसी स्थित एमएन पब्लिक स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ। इससे ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामग्री मिलेगी। 50 कंप्यूटर हाई-स्पीड इंटरनेट से जुड़े हैं, जिससे शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे।

अब डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ेगा गांव का छात्र
अब डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ेगा गांव का छात्र

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के सेमरियावां ब्लॉक के सोनौरा गौसी स्थित एमएन पब्लिक स्कूल में बुधवार को डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से छात्र-छात्राएं अब ई-बुक्स, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल कंटेंट तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। विद्यालय के डायरेक्टर शोएब अहमद नदवी ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 50 कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, जिन्हें हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है। इससे विद्यार्थियों को देश-दुनिया की नवीनतम शैक्षणिक सामग्री तक आसान पहुंच मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह सुविधा केवल नियमित पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगी。

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तकनीक आधारित शिक्षा की आवश्यकता

उन्होंने कहा कि बदलते समय में तकनीक आधारित शिक्षा की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। डिजिटल संसाधनों के उपयोग से विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को भी अब शहरों जैसी आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे उनके उज्ज्वल भविष्य की नई संभावनाएं खुलेंगी।

डिजिटल लाइब्रेरी से मिलेंगे नए अवसर

डिजिटल लाइब्रेरी ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा का मजबूत माध्यम बन रही है। इसके जरिए छात्र-छात्राएं ई-बुक्स, डिजिटल नोट्स, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट व प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। इससे शहर व गांव के विद्यार्थियों के बीच संसाधनों की दूरी कम होगी। डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों में स्व-अध्ययन की आदत विकसित करने के साथ उनकी तकनीकी समझ भी बढ़ाएगी。

प्रश्नोत्तर

डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ कब हुआ?
डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ बुधवार को हुआ।
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