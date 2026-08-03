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Santkabir Nagar News: तामेश्वर नाथ धाम में गूंजा हर-हर महादेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में सावन माह के पहले सोमवार को तामेश्वर नाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। भोर से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पूरे परिसर में मेले जैसा माहौल बना रहा, जिसमें प्रसाद और पूजन सामग्री की दुकानें भी शामिल थीं।

तामेश्वर नाथ धाम में गूंजा हर-हर महादेव
तामेश्वर नाथ धाम में गूंजा हर-हर महादेव

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के पावन सावन माह के पहले सोमवार को ऐतिहासिक एवं पौराणिक शिव मंदिर तामेश्वर नाथ धाम में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भोर से ही बाबा तामेश्वरनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा।

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उत्साह और श्रद्धा

​शिवभक्तों का उत्साह ऐसा था कि रविवार देर रात से ही मंदिर परिसर के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थीं। मंदिर परिसर में बने पोखरे के चारो तरफ शिव भक्तों जमवाड़ा देखने को मिला। आसपास के जिलों के साथ-साथ दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार किया। जैसे ही भोर में मंदिर के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की।

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प्रशासनिक सुरक्षा के इंतजाम

​प्रशासन रहा मुस्तैद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

​श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मंदिर परिसर और आसपास के प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। भीड़ पर नियंत्रण रखने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की गई। महिला व पुरुष श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग कर अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई थी ताकि जलाभिषेक सुगमता से हो सके।

​प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है। जलाभिषेक शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।

उत्सव जैसा माहौल

​मेले जैसा रहा माहौल

​मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के साथ-साथ मेले जैसा उत्सव का माहौल बना रहा। जगह-जगह प्रसाद, बेलपत्र और पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं। स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए जलपान व चिकित्सा सेवा के भी इंतजाम किए गए थे। ​गोस्वामी शशांक भारती ने बताया कि पूरा गोस्वामी परिवार सावन के पहले ही दिन से मंदिर की साफ-सफाई सजावट व रंग रोगन में लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि बाबा का मंदिर हम सभी के लिए सदियों से अटूट आस्था का केंद्र रहा है। खास कर सावन और शिवरात्रि हम सभी के लिए किसी भी त्योहार से बड़ा है। समूचे गोस्वामी परिवार को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है।

दूसरी ओर जिले के अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। खलीलाबाद के जूनियर हाईस्कूल के पास शिवमंदिर, हाइडिल कालोनी, तितौवा शिव मंदिर, मड़या काली मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। बसवारी गांव के बैजूनाथ, पौली स्थित बाबा कंकड़ेश्वर नाथ, मुहम्मदपुर के बाबा कुबेरनाथ, परसहर रामेश्वरनाथ, पचरा में महादेव, मड़पौना में झारखण्डेश्वर नाथ समेत अन्य मंदिरों में जलाभिषेक किया।

सामान्य प्रश्न

संतकबीरनगर में सावन के पहले सोमवार को कितने श्रद्धालु आए?
हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
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