Santkabir Nagar News: सावन में आस्था का केंद्र बना रहता है रक्षानाथ शिवालय

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के सावन महीने में श्रद्धालु प्राचीन रक्षानाथ शिवालय में भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह मंदिर वर्षों से आस्था का केंद्र है, जहां ध्यान में लोग जलाभिषेक और विशेष पूजा करते हैं। लोक मान्यता के अनुसार, यहां सत्‍ता और न्याय का प्रतीक माना जाता है।

सावन में आस्था का केंद्र बना रहता है रक्षानाथ शिवालय

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में सावन महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए मेंहदावल क्षेत्र के सांड़े खुर्द गांव स्थित प्राचीन रक्षानाथ शिवालय में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दूर-दराज से पहुंचने श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। क्षेत्र में यह मंदिर वर्षों से आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

मंदिर का ऐतिहासिक महत्व ग्रामीणों के अनुसार रक्षानाथ शिवालय अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है। इसकी भव्य वास्तुकला, पत्थरों पर की गई नक्काशी और प्राचीन शैली का निर्माण आज भी इसकी ऐतिहासिक विरासत की गवाही देता है। मंदिर की स्थापना कब हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से यह स्थान लोगों की अटूट श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यहां सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि सावन के पूरे महीने प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं। सुबह से देर शाम तक मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहता है।

विशेष परंपरा और मान्यता रक्षानाथ शिवालय की एक विशेष परंपरा भी लोगों की आस्था का प्रमुख आधार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में भगवान शिव को साक्षी मानकर कसम खाने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। किसी विवाद या सच्चाई की परख के लिए आज भी कई लोग इस परंपरा का पालन करते हैं और इसे न्याय व सत्य का प्रतीक मानते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने सांडिल्य ऋषि के आश्रम जाते समय इसी शिवालय में भगवान शिव की आराधना कर विजय और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से यह मंदिर मनोकामना पूर्ण करने वाले शिवालय के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि बाबा रक्षानाथ के दरबार से कोई भी श्रद्धालु निराश होकर नहीं लौटता है। सावन में यहां प्रतिदिन श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।