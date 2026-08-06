Santkabir Nagar News: पोखरे के उत्तर दिशा में नहीं बन पाई दुकानें

Santkabir Nagar News: समय माता मंदिर के पास पोखरे को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने की योजना थी। प्रशासनिक कार्यवाही के बावजूद पोखरा जलकुंभी से भरा हुआ है। अवैध कब्जों और बदहाली के चलते इससे संबंधित सुधार कार्य ठप हैं। यहां पर लोग विश्वस्त नहीं हैं, जिससे पर्यटन को भी खतरा है।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। खलीलाबाद के समय माता मंदिर के पास पोखरे को पर्यटन जोन में विकसित किया जाना था। इस पोखरे को पहले धोबी घाट के रूप में जाना जाता था। प्रशासनिक अमले ने पहल शुरू की। इसके लिए डूडा कार्यालय से लेकर शुलभ शौचालय तक को यहां से विस्थापित कर दिया गया। भिटवा टोला से फेंके जा रहे कूड़ा को रोकने के लिए दीवार खड़ी कर दी गई, लेकिन उत्तर की ओर से बनने वाली दुकानों के बारे में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है।

पोकरे की स्थिति समय माता मंदिर पोखरा बदहाली की भंवर से उबर नहीं पाया है। अभी पोखरे में पूरी तरह से जलकुंभी भरी पड़ी है। इसके लिए नगरपालिका और पर्यटन दोनों विभागों के सहयोग से सुंदरीकरण किया जा रहा है। समय माता मंदिर जिले का ऐतिहासिक मंदिर है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहां पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। तालाब का आलम यह है कि इस तालाब में अब जलकुंभी ही दिखाई पड़ रही है। इस जल की शुद्धता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जल आचमन योग्य भी नहीं बचा हुआ है। पोखरे के पश्चिम की ओर से कूड़ा करकट तालाब में फेंका जा रहा है।

योजना का क्रियान्वयन योजना के तहत तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए खाका तैयार किया गया था। दक्षिण की ओर से सीढ़ियों पर बैठने का पुख्ता इंतजाम था और उत्तर की ओर से एक दर्जन दुकानों को विकसित किए जाने का लक्ष्य था। इसके लिए खाका पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। योजना के तहत इन दुकानों को स्वयं सेवी संगठनों को दिया जाना था। साथ ही समूचे परिसर को नो पालीथीन जोन में विकसित किया जाना था कि ताकि समय माता मंदिर से लेकर समूचा परिसर पालीथीन मुक्त हो सके। दुकानों को निर्माण का जिम्मा एक सीएंडडीएस से कराई जानी थी। सुंदरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद अब इसे कोई देखने वाला नहीं है। अब इस बारे में जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं।

अवैध कब्जा --------------------------------

नहीं हट सका अवैध कब्जा

समय माता मंदिर पोखरे की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इसे हटाने के लिए नोटिस जारी की गई थी। मामला कोर्ट में पहुंच गया है। अभी तक निस्तारण नहीं हो सका है। इसके चलते अवैध कब्जा नहीं हट सका है। इसके सौंदर्यीकरण कार्य में आगे कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बदहाली दूर नहीं हो पा रही है। यहां घूमने टहलने की बात तो दूर है कुछ देर खड़ा हो पाना भी मुश्किल होता है।