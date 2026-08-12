Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में विकास प्राधिकारण के गठन से खुलेगे औद्योगिक विकास के द्वार

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में विकास प्राधिकरण बनने की उम्मीद जग गई है, जिससे इंडस्ट्रीज हब बनेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे यहां की बेहतर कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास होगा। युवाओं की स्किलिंग पर जोर दिया गया है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, शोभित कुमार पांडेय। गोरखपुर के गीडा की तर्ज पर संतकबीरनगर में भी विकास प्राधिकरण बनने की उम्मीद जग गई है। इससे यहां इंडस्ट्रीज हब बनेगा और रोजगार के अवसर खुलेंगे। जिससे यहां के युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे प्रांतों और शहरों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। युवाओं और छात्रों को साधते हुए स्पोर्टस स्टेडियम में आए सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा संकेत दे गए। यदि ऐसा हुआ तो औद्योगिक विकास के द्वार खुलेंगे。

सीएम का उद्बोधन सीएम योगी आदित्य नाथ ने करीब 30 मिनट के अपने उद्बोधन में बदलते संतकबीरनगर का कई बार जिक्र किए। यहां की सड़कें और बाईपास बनने के साथ ही नई रेल लाइन बनने से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। खलीलाबाद के बगल में गोरखपुर का औद्योगिक शहर गीडा बसा हुआ है। सिर्फ 09 वर्षो में गीडा में 50 हजार युवाओ को रोजगार मिल रहा है। इससे संतकबीरनगर के युवाओं को भी रोजगार मिला है। संतकबीरनगर में लैंड बैंक जैसे ही तैयार होगा तो यहां भी एक विकास प्राधिकरण की गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम ढेर सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा।

विकास की संभावनाएँ यहां विकास प्राधिकरण की दिशा में तैयारी शुरू करने के संकेत ने जनपद के भविष्य के विकास को लेकर एक बड़ी संभावना पैदा कर दी है। अब आवश्यकता केवल विकास प्राधिकरण के गठन की नहीं, बल्कि इसे संतकबीरनगर के अगले 20-25 वर्षों के सुनियोजित विकास का विजन डॉक्यूमेंट बनाने की है। इससे औद्योगिक निवेश, रोजगार, आवास, व्यापार, पर्यटन और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं वाला विकसित जनपद बनाया जा सकता है। संतकबीरनगर में विकास प्राधिकरण के गठन किए जाने की घोषणा से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त भूमि आरक्षित होने के आसार जग गए है। इससे खलीलाबाद सहित प्रमुख कस्बों का सुनियोजित विस्तार हो सकेंगा।आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों की अलग-अलग स्पष्ट जोनिंग होगा।

नौकरी और स्किलिंग नौजवान की स्किलिंग नहीं तो उसको नौकरी और रोजगार मुश्किल

सीएम योगी आदित्य नाथ नौकरी और रोजगार की बात करके युवाओं और छात्रों को साध गए। मंच से कई बार जोर देकर कहे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास के लिए वर्ष 2014 से पहले व्यवस्था में नही थी। अगर नौजवान की स्किलिंग नहीं है तो उसको नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। आज देश भर में 600 से अधिक केंद्र संचालित हो रहे है और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से एक नेटवर्क को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। डेमोग्रोफिक डेविडेंट के रूप में 56-60 फीसदी युवा शक्ति है। इसकी स्किलिंग के लिए डबल इंजन सरकार ने कार्य को बढ़ाया। युवाओं की स्किलिंग, रोजगार, स्टार्टअप का इको सिस्टम, आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, स्किल डवलपमेंट सेंटर युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का माध्यम बना है।