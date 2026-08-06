Santkabir Nagar News: नगर पंचायत बनाने के लिए सौंपा पत्र

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के दक्षिणांचल स्थित महुली कस्बे को नगर पंचायत घोषित किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के महुली मंडल मंत्री निशांत द्विवेदी ने लखनऊ पहुंचकर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात किया। महुली को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग सम्बोधित एक पत्र सौंपा। डिप्टी सीएम ने इस पर जल्द ही अमल होने का भरोसा दिया है।डिप्टी सीएम को दिए पत्र में उन्होंने कहा कि महुली कस्बा तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, लेकिन नगर पंचायत का दर्जा न होने से यहां के लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

बताया कि मांग पत्र में उल्लेख है कि करीब 12 हजार की आबादी वाला महुली कस्बा व्यापार, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से दक्षिणांचल का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहां बाजार, विद्यालय, अस्पताल और बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लगातार आबादी भी बढ़ रही है। इसके बावजूद नगर पंचायत का दर्जा न मिलने से साफ-सफाई, सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य शहरी सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को आए दिन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाजपा मंडल मंत्री निशांत द्विवेदी ने कहा कि महुली दक्षिणांचल का तेजी से विकसित हो रहा प्रमुख कस्बा है। यहां की बढ़ती आबादी और आवश्यकताओं को देखते हुए नगर पंचायत का दर्जा मिलना समय की मांग है। इससे क्षेत्र का सुनियोजित विकास होगा और आम जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमें उम्मीद है कि सरकार जनहित को देखते हुए इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी। उन्होंने उपमुख्यमंत्री से महुली को नगर पंचायत घोषित कर क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त कराने की मांग की है।