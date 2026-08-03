Santkabir Nagar News: आरोग्य मेले में हुआ 1037 मरीजों का इलाज

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला में मरीजों की तादाद में कमी आई। पूरे दिन में एक हजार 37 मरीजों का इलाज हुआ। सबसे अधिक बूधा कला केंद्र पर 145 मरीजों का इलाज किया गया। बारिश के सीजन की बीमारी लोगों को खूब परेशान कर रही है। मेले में बच्चों की तादाद बहुत कम रही।मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं में से स्वास्थ्य मेला एक है। जिले में रविवार को 24 स्थानों पर मेला का आयोजन किया गया है। इसमें से शहरी क्षेत्र में छह और ग्रामीण क्षेत्र में 18 स्थानों पर मेला लगाया गया।

बरसात का मौसम आने के साथ बारसात में होने वाली बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। फंगल इन्फेक्शन के मरीज काफी संख्या में आए। रविवार को आयोजित मेले में 389 पुरुष, 480 महिलाओं का इलाज किया गया। मेले में 158 बच्चों का भी इलाज किया गया है। मेले में सबसे अधिक मरीज फंगल इंफेक्शन के आए। लोगों को पैर की अंगुलियों में सड़न शुरू हो गई है। इस प्रकार की समस्या खेतों में लगातार काम करने की वजह से होती है। गांव की भाषा में पैरों की अंगुलियां सड़ गई कहते हैं। चिकित्सक इसे फंगल इंफेक्शन बता रहे हैं। मेले में लीवर के 18 तो सांस से जुड़े 63 मरीजों का इलाज किया गया। उदर रोग के 87 और मधुमेह के 105 मरीज मेले में आए। स्किन डिजीज के 162 और क्षय रोग के संभावित 10 मरीज पाए गए हैं। एनीमिया के 06, एएनसी के 31 और हाइपरटेंशन के 84 मरीजों का इलाज किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ रामानुज कन्नौजिया ने बताया कि मेले में मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है। उन्होंने बताया कि बारिश होने की वजह से रविवार को आयोजित मेले में अन्य मेलों की अपेक्षा कुछ कम मरीज आए।