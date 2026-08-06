Santkabir Nagar News: शादी का झांसा देकर पांच साल तक दुष्कर्म का आरोप, तीन पर मुकदमा

Santkabir Nagar News: नाथनगर, हिन्दुस्तान संवाद। महुली थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से शादी का झांसा देकर युवक ने पांच साल तक शारीरिक सम्बंध बनाया। विवाह से इनकार करने का आरोप लगाया है। जब आरोपी के परिजनों से किया तो उल्टे गाली गलौज करते हुए पीड़िता को भगा दिया। पुलिस तहरीर के आधार पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।पुलिस तहरीर में क्षेत्र के एक गांव की युवती ने बताया है। युवक गुलाब उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। पांच साल से शादी करने का झांसा देकर उंसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के अनुसार पिछले 14 जून को जब वह आरोपी प्रेमी के घर पहुंच कर शादी की जिद करने लगी तो प्रेमी और माता-पिता ने उसे गाली गलौज करते हुए घर से भगा दिया।