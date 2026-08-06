Santkabir Nagar News: दुग्धशाला विकास विभाग को 50 वर्ष पूरा होने पर आयोजित हुई गोष्ठी

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। दुग्धशाला विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर विकास भवन परिसर के डीपीआरसी हाल में जिला स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त श्रम एवं रोजगार प्रभात द्विवेदी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसके तिवारी, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक-नोडल सतीश कुमार उपस्थित रहे।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि

वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक-नोडल अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि मनुष्य के दैनिक जीवन में दुग्ध महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में दुग्ध विकास के क्षेत्र में सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाये रखने एवं इसके लिए प्रत्येक गांव में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही उनके दूध के उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि विभाग से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से नन्द बाबा दुग्ध मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के ग्रामीण अंचल में प्रत्येक किसान जो दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, उन्हें दुग्ध व्यवसाय से सीधे जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण, पुर्नगठन एवं विस्तार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजना, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।