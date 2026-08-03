Santkabir Nagar News: ठगी के पीड़ित को साइबर हेल्प डेस्क ने दिलाई बड़ी राहत
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में एक साइबर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति को पुलिस ने राहत दी। मोबाइल हैक कर ₹1,19,480 की खरीदारी होने के बाद पीड़ित ने साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी राशि वापस दिलवाने में सफलता पाई।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत थाना बेलहरकला के साइबर हेल्प डेस्क ने ठगी के एक पीड़ित को बड़ी राहत दिलाई। एपीके फाइल भेज मोबाइल हैक कर 1,19,480 रुपए की खरीदारी कर ली। पुलिस ने पीड़ित की संपूर्ण धनराशि वापस कराई।थाना बेलहरकला के ग्राम करमा कला निवासी संदीप कुमार पुत्र विजयनाथ के व्हाट्सएप पर 22 जुलाई 2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक एपीके फाइल भेजी गई। उक्त फाइल डाउनलोड करने पर उनका मोबाइल हैक हो गया, जिसके बाद साइबर अपराधियों ने उनके क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करते हुए रिलाएंस रिटेल लिमिटेड से₹1,19,480 की खरीदारी कर ली।
ठगी का पता चलते ही पीड़ित द्वारा तत्काल साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला पर शिकायत दर्ज कराई गई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर प्रभावी पैरवी की। जिससे पीड़ित के क्रेडिट कार्ड में ठगी की संपूर्ण₹1,19,480 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस करा दी गई। इस कार्य में थानाध्यक्ष हरिकेश भारती, उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव (प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क), कांसटेबल दीनानाथ,कांसटेबल शैलेश यादव ने मदद की।
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