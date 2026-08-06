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Santkabir Nagar News: नगर पंचायत के वार्ड-13 में नाली न बनने से सड़क पर बह रहा गंदा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: धर्मसिंहवा नगर पंचायत का गठन हुए तीन वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन वार्ड संख्या-13 में मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। लोगों को गंदा पानी सड़क पर बहने और संक्रामक बीमारियों का खतरा झेलना पड़ रहा है। स्थानीय प्रतिनिधि और वार्डवासी समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हैं।

Santkabir Nagar News: नगर पंचायत के वार्ड-13 में नाली न बनने से सड़क पर बह रहा गंदा पानी

Santkabir Nagar News: धर्मसिंहवा, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत धर्मसिंहवा के गठन के तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वार्ड संख्या-13 में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। पुराने थाने के सामने से गौरीराई तक नाली का निर्माण न होने के कारण घरों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

स्थानीय लोगों की परेशानी

स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली के अभाव में पूरे मोहल्ले का गंदा पानी सड़क पर जमा रहता है। हल्की बारिश होते ही सड़क कीचड़ से भर जाती है, जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने और बुजुर्गों को आवागमन में कठिनाई होती है। जलभराव के कारण डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की आशंका भी बनी रहती है। जलनिकासी को लेकर आए दिन मोहल्ले में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

स्थानीय प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया

वार्ड सभासद प्रतिनिधि महेश वर्मा ने बताया कि नाली एवं सीसी रोड निर्माण के लिए कई बार लिखित रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को पत्र दिया गया तथा फोन पर भी अवगत कराया गया, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यह पूरे वार्ड की समस्या है और इसके समाधान के लिए वह वार्डवासियों के साथ हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष ओवैसुद्दीन अंसारी ने बताया कि नाली एवं सीसी रोड निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। वहीं अधिशासी अधिकारी ने भी बताया कि प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है और स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। वार्ड निवासी दीनदयाल मिश्रा, शिववचन विश्वकर्मा, लख्मीचंद विश्वकर्मा, राजेश पांडेय, प्रदीप कुमार वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, साबिर अंसारी और जयशंकर पाठक आदि ने नाली निर्माण के मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वार्ड संख्या-13 में मूलभूत सुविधाएं कब उपलब्ध होंगी?
नगर पंचायत अध्यक्ष ओवैसुद्दीन अंसारी के अनुसार, नाली एवं सीसी रोड निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
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