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Santkabir Nagar News: बुजुर्ग की पीटकर हत्या के तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: महुली क्षेत्र के ग्राम नगुआ में 2016 में बच्चों के विवाद में बुजुर्ग की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Santkabir Nagar News: बुजुर्ग की पीटकर हत्या के तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवादाता। महुली क्षेत्र के ग्राम नगुआ में 2016 में बच्चों के विवाद में बुजुर्ग की हुई हत्या के मामले में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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मामले का विवरण

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला थाना महुली क्षेत्र के ग्राम नगुआ का है। 19 मई 2016 की शाम लगभग 7:00 बजे बच्चों के बीच हुए विवाद मारपीट में बदल गया। पुरानी रंजिश को लेकर राजाराम पुत्र बीरबल, बीरबल पुत्र बालक तथा सरोज देवी पत्नी राजाराम ने एकराय होकर वादी मुकदमा दुर्जन के दरवाजे पर चढ़कर गाली-गलौज शुरू कर दी। ​विरोध करने और बीच-बचाव करने आए दुर्जन के 70 वर्षीय चाचा झगरू, दुर्जन तथा टुनटुन पर अभियुक्तों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में तीनों को गंभीर चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल झगरू को इलाज के लिए ले जाया गया। 22 मई 2016 की सुबह सिर की गंभीर चोटों के कारण झगरू की मृत्यु हो गई।

साक्ष्य और निर्णय

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 9 साक्षियों ने साक्ष्य दिया तथा झगरू का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शैलेन्द्र चौधरी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की चोटों की पुष्टि की। कहा कि उसको 10 चोटें आई थी। चोटिल टुनटुन को 9 चोट व दुर्जन को 7 चोट आई थी। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने वर्ष 2016 के गैर-इरादतन हत्या और मारपीट के मामले में दोषी करार दिया। फैसले में मुख्य आरोपी राजाराम सहित बीरबल और सरोज देवी को 7-7 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।

FAQs

इस मामले में कितने आरोपियों को सजा दी गई है?
इस मामले में तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा दी गई है।
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