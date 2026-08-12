Santkabir Nagar News: मारपीट के मामले में आरोपी महिला को सजा
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में, ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने एक मारपीट मामले में गुड़िया देवी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और 1000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। वादिनी गीता देवी ने गुड़िया पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया था। अभियुक्ता को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। थाना मेंहदावल के मारपीट के एक मामले में ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने एक अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादिनी मुकदमा गीता देवी पत्नी राम अवध निवासी टिकरी थाना मेंहदावल ने अभियुक्ता गुड़िया देवी पत्नी रामलौट निवासी टिकरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। गुड़िया पर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का आरोप था। उप निरीक्षक दीनानाथ यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने पर अभियुक्ता को दोषसिद्ध करार दिया। आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।
साथ ही 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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