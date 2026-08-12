Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Santkabir Nagar News: मारपीट के मामले में आरोपी महिला को सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
Follow us on Google News
share

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में, ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने एक मारपीट मामले में गुड़िया देवी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और 1000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। वादिनी गीता देवी ने गुड़िया पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया था। अभियुक्ता को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई।

Santkabir Nagar News: मारपीट के मामले में आरोपी महिला को सजा

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। थाना मेंहदावल के मारपीट के एक मामले में ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने एक अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादिनी मुकदमा गीता देवी पत्नी राम अवध निवासी टिकरी थाना मेंहदावल ने अभियुक्ता गुड़िया देवी पत्नी रामलौट निवासी टिकरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। गुड़िया पर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का आरोप था। उप निरीक्षक दीनानाथ यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने पर अभियुक्ता को दोषसिद्ध करार दिया। आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: न्यायालय ने छह दोषी पर लगाया अर्थदंड

साथ ही 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Santkabir Nagar Latest News Santkabir Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।