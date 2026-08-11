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Santkabir Nagar News: छेड़छाड़ के विरोध पर घर में घुसकर मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: मेंहदावल थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला से छेड़छाड़ के विरोध के बाद 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पीड़िता को न्याय नहीं मिलने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल करना पड़ा।

Santkabir Nagar News: छेड़छाड़ के विरोध पर घर में घुसकर मारपीट

Santkabir Nagar News: मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। मेंहदावल थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला से छेड़छाड़ के विरोध पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और रुपये ले जाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।पीड़िता की मां ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 24 जून की शाम करीब पांच बजे उनकी बेटी खेत की ओर से घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में गांव के रमेश पुत्र बलिराम ने उसे गलत नीयत से पकड़कर खींचा और छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वह वहां से भाग गया।

आरोप है कि करीब आधे घंटे बाद बलिराम, बबलू, पूनम, राम प्रसाद, राम पाल, घनश्याम, जितेन्द्र, वीरेन्द्र, अनीता, रमेश, संगीता और रीता एक राय होकर लाठी-डंडे से लैस होकर उनके घर पहुंचे गाली-गलौज करते हुए घर में घुसकर उनके और बेटी के साथ लाठी-डंडे व लात-मुक्कों से मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने घर में रखा फ्रिज, चूल्हा, कुर्सी और तख्त आदि तोड़ दिया। साथ ही बैग से दो हजार रुपये निकाल लेने का भी आरोप लगाया गया है। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कराया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़िता के मुताबिक उसने थाने पर शिकायत की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण भी नहीं कराया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से शिकायत भेजी गई, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष मेंहदावल को प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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