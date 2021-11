कांग्रेसियों ने नुक्कड़ नाटक कर निकाली पदयात्रा

Congressmen took out padyatra by performing street plays

Sant Kabir Nagar

बखिरा। हिन्दुस्तान संवाद

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर मंगलवार को बखिरा के रसूलाबाद चौराहे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक पेश किया। भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे लगाते हुए पैदल मार्च किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस फिशरमैन कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश साहनी ने किया।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर 14 नवंबर से पैदल मार्च निकाला जा रहा है। मंगलवार को बखिरा से बड़गो तक पदयात्रा कर कांग्रेसियों ने हाथ में तिरंगा लेकर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। रसूलाबाद से बखिरा, लेड़ुआ महुआ, सहजनवां तिराहा, बरईपार, शनिचरा होते हुए बड़गो तक पैदल मार्च किया गया। इस दौरान मार्च का जगह-जगह स्वागत हुआ। सतीश साहनी ने कहा कि भाजपा सरकार अंग्रेजों के शासनकाल की तरह फूट डालो शासन करो की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार अपने किसी वायदे पर खरी नहीं उतर रही है। चुनाव पूर्व जनता को लुभाने के जो वादे किए थे, वे धरातल पर पूरे नहीं हुए हैं। पदयात्रा में पदाधिकारियों ने लोगों से पार्टी की नीतियों के आधार पर जुटने को प्रेरित किया। इस मौके पर श्रीराम कसेरा, जितिन प्रसाद निषाद, निसार अहमद, राजन श्रीवास्तव, श्रीचंद डॉक्टर, ठाकुर प्रसाद, मोहम्मद ताहा, रामचरण गौड़, प्रह्लाद, उदयभान, सोहन निषाद, विनोद गिरि, जितेंद्र निषाद, प्रवीर मलिक, शायदुर्रहमान, अजय निषाद, रविंद्र निषाद, नीलम चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।