Santkabir Nagar News: छाई रही बदली, नहीं हुई बारिश, उमस ने रुलाया

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में दो दिनों से तेज गति से पुरवा हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। सोमवार को पूरे दिन बदली छाई रही पर बारिश नहीं हुई। यही हाल मंगलवार को भी रहा। रात से लेकर सुबह तक घनी बदली छाई रही। लगा कि अभी जोरदार बारिश होगी पर पानी नहीं बरसा। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। पिछले तीन दिनों से जिस प्रकार का मौसम बन रहा है और फिर बारिश नहीं होने से किसान मायूस हैं।मंगलवार को भोर से ही घने बादल छाए रहे। बादलों ने सूर्य देवता को पूरी तरह से ढंक रखा था।

वहीं दिन चढ़ने के साथ मौसम का मिजाज बनता और बिगड़ता रहा। हालांकि सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही तेज हो गई थी। धीमी गति से चल रही पुरवा हवाओं की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। हल्की धूप के साथ उसम भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रही। हालांकि जिस प्रकार का मौसम बना हुआ है वह सब्जियों की फसल के लिए बेहतर है, लेकिन बारिश न होने के कारण धान की फसलों में बढ़वार प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर खेतों में खरपतवार भी तेजी के साथ निकल रहे हैं। बारिश नहीं हुई तो किसानों को धान की फसल बचाने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी। धान की फसल के बेहतर बढ़वार के लिए झमाझम बारिश का इंतजार है। बारिश होती तो धान की फसल और भी बेहतर होती।