Santkabir Nagar News: चप्पे-चप्पे पर रहेगी फोर्स,हर गतिविधि पर रखेगी नजर

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के लिए व्यापक पुलिस तैनाती और रूट डायवर्जन की योजनाएँ बनाई गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस फोर्स चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी, जबकि ड्रोन कैमरे भी निगरानी करेंगे। पार्किंग और बैरियर के व्यवस्थाएँ की गई हैं। अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सीएम योगी आदित्यनाथ के 11 अगस्त को खलीलाबाद के स्पोट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। सादे वर्दी में एलआईयू के पुलिस कर्मी घूमेंगे। इसके अलावा दो टीमें लगातार भ्रमणशील रहकर हर गतिविधि पर नजर रखेगी। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी।

सीएम के कार्यक्रम में पुलिस की ड्यूटी सीएम के कार्यक्रम में 05 एएसपी, 10 सीओ, 09 एसएचओ, एसओ और 15 इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 110 सब इंस्पेक्टर, 20 महिला सब इंस्पेक्टर, 505 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, 70 महिला कांस्टेबल की डयूटी लगाई गई है। जबकि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 10 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, 30 ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, 03 क्रेन लगी है। वहीं एलआईयू के 10 सब इंस्पेक्टर, 25 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, 08 डीएफएमडी, 15 एचएचएमडी की व्यवस्था हुई है। इसके अलावा दो कंपनी पीएसी के जवान ड्यूटी पर मुस्तैद रहेगे। फायर विग्रेड और रिजर्व ड्यूटी लगी है। एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मुस्तैद रखने के निर्देश दिए गए है। कार्यक्रम स्थल और प्रमुख मार्ग पर भी पुलिस कर्मी लगाए गए हैं।

सीएम के कार्यक्रम को लेकर रहेगा रूट डायवर्जन जिला मुख्यालय स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीएम के आगमन एवं भ्रमण कार्यक्रम को लेकर रूट डायवर्जन प्लान तैयार हुआ है। मेंहदावल बाईपास खलीलाबाद व नेदुला तिराहा खलीलाबाद से बघौली की तरफ जाने वाले और बखिरा व बघौली से मेंहदावल बाईपास खलीलाबाद की तरफ आने वाले समस्त वाहनों (इमरजेंसी वाहनों को छोड़ कर) का रूट डायवर्जन रहेगा। एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मेंहदावल बाईपास व नेदुला से बखिरा की तरफ जाने वाले वाहनों को दुर्गा मन्दिर मगहर, गौरापार-बघौली मार्ग और टेमा रहमत से अपने गन्तव्य को जाएंगे। जबकि बखिरा से मेंहदावल बाईपास आने वाले समस्त वाहनों (इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर) बखिरा से सहजनवा रोड से होकर अपने गन्तव्य को जाएंगे। बघौली से मेंहदावल बाईपास जाने वाले समस्त वाहनों (इमरजेंसी वाहनों को छोड़ कर) बघौली-गौरापार मार्ग से अपने गन्तव्य को जाएंगे। कार्यक्रम के समय मेंहदावल बाईपास से बघौली रूट पर समस्त वाहनों (इमरजेंसी वाहनों को छोड़ कर) का रुट डायवर्जन प्रभावी रहेगा।

यहां लगेगा बैरियर और पार्किंग की होगी व्यवस्था सीएम के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने मेंहदावल बाईपास, बघौली तिराहा, बनकटिया तिराहा, जिला कारागार तिराहा, बड़गों तिराहा, सहजनवा मोड़, बड़गो पेट्रोल पंप, सिंह मैटेरियल दुकान के पास और प्राथमिक स्कूल पटखौली के पास बैरियर लगेगा। जबकि विकास भवन परिसर और कलक्ट्रेट परिसर वीआईपी पार्किंग रहेगा। बैडमिंटन हाल के दक्षिण खाली मैदान, पुलिस लाइन ग्राउंड, पीडब्लूडी कार्यालय के सामने, बड़गो पेट्रोल पंप के पीछे, बड़गों चौराहा, प्राइमरी स्कूल मैदान, शेखर मैरेज हाल के अंदर आदि जगहों पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

डीएम-एसपी ने अफसरों और कर्मचारियों की बीफ्रिंग की डीएम आलोक कुमार और एसपी संदीप कुमार मीना ने सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल पर ड्यूटी में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारीगणों की ब्रीफिंग की। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल, प्रवेश/निकास द्वारों तथा वीवीआईपी रूट पर कड़ी सतर्कता बरतने और ड्यूटी स्थल को बिना अनुमति न छोड़ने के निर्देश दिए। असामाजिक एवं संदिग्ध तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए वर्दीधारी पुलिस बल के साथ-साथ सादे वस्त्रों में भी पर्याप्त बल तैनात रहेगा। जनसामान्य को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पार्किंग स्थलों एवं डायवर्जन प्लान का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में आने वाले आगंतुकों एवं आम जनमानस के साथ गरिमापूर्ण, संयमित व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का सुझाव दिया।