Santkabir Nagar News: मेंहदावल ब्लॉक में मनरेगा के 187 पुराने कार्य होंगे बंद

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल विकास खंड में अधूरे पड़े मनरेगा के 187 कार्य बंद होंगे। शासन के आदेश पर यह कार्यवाही शुरू हो गई है। इन कार्यों को चिन्हित कर विकास खंड स्तर पर सूची तैयार कर ली गई है। सूची शासन को भेजने के बाद इन कार्यों को पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शासन ने वीबी जी राम जी योजना को संचालन को लेकर यह कदम उठाया है।

काम की स्थिति

मेंहदावल विकास खंड में वर्ष 2006 से अब तक स्वीकृत ऐसे कार्य, जिन पर 30 प्रतिशत से भी कम धनराशि खर्च हुई है और जो वर्षों से लंबित हैं, उन्हें बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विकास खंड प्रशासन ने दो दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के ऐसे कार्यों की सूची तैयार कर ली है। ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त ने हाल ही में सभी जिलों को निर्देश जारी कर वर्षों से अधूरे पड़े और 30 प्रतिशत से कम व्यय वाले कार्यों को समाप्त करने के आदेश दिए थे। निर्देश मिलने के बाद मेंहदावल विकास खंड में ग्राम पंचायतवार जांच में 187 ऐसे कार्य मिले, जिन पर निर्धारित सीमा से कम खर्च हुआ और वर्षों बाद भी वे अधूरे पड़े हैं। अब इन सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। प्रत्येक कार्य स्थल की वर्तमान स्थिति की जीपीएस आधारित फोटो ली जाएगी, जिसे कार्यक्रम अधिकारी अपने लॉगिन से विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं कार्यों को बंद घोषित करने से पहले प्रत्येक कार्य का पंचनामा तैयार कराया जाएगा और उसके लिए पांच स्थानीय गवाहों के बयान दर्ज होंगे। गवाहों को यह बताना होगा कि कार्य किस स्थिति में है, उस पर कितना भुगतान हुआ, वह अधूरा क्यों रह गया और अब उसे पूरा क्यों नहीं कराया जा सकता। इन सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही संबंधित कार्य को पूर्ण रूप से बंद घोषित किया जाएगा।