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Santkabir Nagar News: इलाज के दौरान मासूम की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दो वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में जांच शुरू की है। यह मामला खेसरहा क्षेत्र के निवासी का है, जहां बच्चा निमोनिया से पीड़ित था।

Santkabir Nagar News: इलाज के दौरान मासूम की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। खलीलाबाद शहर के मेंहदावल बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में रविवार को उपचार के दौरान दो वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

परिजनों का हंगामा

परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और अस्पताल में जांच शुरू कर दी।

बच्चे की बीमारी

सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा क्षेत्र के कलनाखोर निवासी राजदेव पांडेय अपने दो वर्षीय पुत्र अर्पित पांडेय को उपचार के लिए 05 अगस्त को मेंहदावल बाईपास स्थित निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। पीड़ित परिजनों ने बताया कि बच्चे को निमोनिया समेत अन्य बीमारी की शिकायत थी। अस्पताल में उसका उपचार बाल रोग विशेषज्ञ की देखरेख में चल रहा था।

मौत की जानकारी

रविवार रात करीब एक बजे उपचार के दौरान बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल में जुट गए और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर एसडीएम हृदयराम तिवारी, नायब तहसीलदार प्रेम नारायण, कोतवाल जय प्रकाश दूबे के अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉ. रामशीला, डॉ. मुबारक अली और अश्वनी कुमार अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों की टीम ने बच्चे के उपचार से संबंधित दस्तावेज और अब तक किए गए इलाज का विवरण संकलित किया। टीम ने अस्पताल में उपलब्ध अभिलेखों की भी जांच की। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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