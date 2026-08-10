Santkabir Nagar News: इलाज के दौरान मासूम की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दो वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में जांच शुरू की है। यह मामला खेसरहा क्षेत्र के निवासी का है, जहां बच्चा निमोनिया से पीड़ित था।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। खलीलाबाद शहर के मेंहदावल बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में रविवार को उपचार के दौरान दो वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

परिजनों का हंगामा परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और अस्पताल में जांच शुरू कर दी।

बच्चे की बीमारी सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा क्षेत्र के कलनाखोर निवासी राजदेव पांडेय अपने दो वर्षीय पुत्र अर्पित पांडेय को उपचार के लिए 05 अगस्त को मेंहदावल बाईपास स्थित निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। पीड़ित परिजनों ने बताया कि बच्चे को निमोनिया समेत अन्य बीमारी की शिकायत थी। अस्पताल में उसका उपचार बाल रोग विशेषज्ञ की देखरेख में चल रहा था।