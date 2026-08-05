Santkabir Nagar News: खबर छपी तो गोबर गैस प्लांट की जांच करने पहुंचे सीडीओ

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल विकास खंड क्षेत्र के बढ़या ठाठ़र स्थित गौशाला में धूल फांक रहे गोबर गैस प्लांट की खबर हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद सीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने डीपीआरओ अरुण कुमार तथा डीसी मनरेगा के साथ गौशाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बायोगैस प्लांट बंद मिलने पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए प्लांट को शीघ्र चालू कराने के निर्देश दिए।बढ़या ठाठ़र गौशाला में करीब 28 लाख रुपये की लागत से निर्मित बायोगैस प्लांट लगभग दो वर्ष पहले तैयार हो गया था, लेकिन आज तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका। इसके चलते गौशाला से प्रतिदिन निकलने वाले गोबर का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा था।