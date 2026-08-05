Santkabir Nagar News: खबर छपी तो गोबर गैस प्लांट की जांच करने पहुंचे सीडीओ
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के बढ़या ठाठ़र स्थित गौशाला का बायोगैस प्लांट दो वर्षों से बंद था। हिन्दुस्तान समाचार पत्र में इस मुद्दे की रिपोर्ट के बाद CDO जयकेश त्रिपाठी ने निरीक्षण किया और प्लांट को चालू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खर्च की गई राशि का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल विकास खंड क्षेत्र के बढ़या ठाठ़र स्थित गौशाला में धूल फांक रहे गोबर गैस प्लांट की खबर हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद सीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने डीपीआरओ अरुण कुमार तथा डीसी मनरेगा के साथ गौशाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बायोगैस प्लांट बंद मिलने पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए प्लांट को शीघ्र चालू कराने के निर्देश दिए।बढ़या ठाठ़र गौशाला में करीब 28 लाख रुपये की लागत से निर्मित बायोगैस प्लांट लगभग दो वर्ष पहले तैयार हो गया था, लेकिन आज तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका। इसके चलते गौशाला से प्रतिदिन निकलने वाले गोबर का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा था।
इसको लेकर हिन्दुस्तान समाचार पत्र में 2 अगस्त की अंक में ‘दो वर्ष बाद भी चालू नहीं हो सका 28 लाख का गोबर गैस प्लांट’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग हरकत में आया। सीडीओ के नेतृत्व में डीसी मनरेगा, डीपीआरओ पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने प्लांट के लंबे समय से बंद रहने के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से लाखों रुपये खर्च कर स्थापित की गई परियोजना का वर्षों तक उपयोग न होना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि समस्या को तत्काल दूर कर गोबर गैस प्लांट का संचालन शुरू कराया जाए, ताकि इसका लाभ गौशाला और स्थानीय व्यवस्था को मिल सके। वहीं सीडीओ ने गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला में चारा, पानी, स्वास्थ्य समेत अन्य व्यवस्थाओं को देखा।
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