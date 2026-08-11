Santkabir Nagar News: एसडीआरएफ ने आमी नदी में डूबे व्यक्ति का बरामद किया शव
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव अंतिम संस्कार के बाद आमी नदी से दूसरे दिन बरामद किया गया। यह व्यक्ति कुसुरू खुर्द का निवासी था और एक महिला के दाह संस्कार में शामिल हुआ था। नदी में स्नान करते समय उसका पैर फिसल गया और वह लापता हो गया।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में अंतिम संस्कार के बाद आमी नदी में डूबे व्यक्ति का शव दूसरे दिन बरामद हुआ। वह बखिरा क्षेत्र के कुसुरू खुर्द का निवासी था। मंगलवार को आई एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बखिरा थाना क्षेत्र के कुसुरू खुर्द निवासी रामधनी (65) पुत्र हरिद्वार सोमवार को गांव की एक महिला के दाह संस्कार में शामिल होने गए थे। शव का अंतिम संस्कार होने के बाद सभी के साथ वे भी नदी में नहाने चले गए। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नदी की गहराई में चले गए और लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने नदी में काफी देर तक रामधनी की तलाश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। ग्रामीणों ने बेलहर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बेलहर पुलिस तलाश करवाया। सफलता नहीं मिलने पर गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया।
मंगलवार को आई एसडीआरएफ की टीम ने शव की तलाश शुरू की। मंगलवार की दोपहर में शव को बरामद कर लिया पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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