Santkabir Nagar News: राष्ट्रभक्ति का संदेश जनजन तक पहुंचाएंगी भाजपा
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले हर
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अभियान के संयोजक एवं सह-संयोजक तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
कार्यशाला का संचालन
भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला को भाजपा के जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा अभियान के माध्यम से जिले के प्रत्येक घर, गांव, नगर, वार्ड एवं बूथ स्तर तक राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अभियान की रूपरेखा, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों तथा विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी से सक्रिय सहभागिता करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में उपस्थित लोग
कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री विनोद पाण्डेय ने किया। कार्यक्रम में गणेश पाण्डेय, कौशलेंद्र सिंह, ज्ञानेन्द्र मिश्र, कपिल देव कन्नौजिया, कालिंदी चौहान, सत्यपाल पाल, हैप्पी राय, किरन प्रजापति, सुनीता अग्रहरी, ऊषा पाण्डेय, सरोज नंदिनी पाण्डेय, साधू यादव, उदय राजभर, अनिल पाण्डेय, राजकुमार चौरसिया, बन्धु चौहान, शिव कुमार उपाध्याय, ओम प्रकाश राय, राम नयन शर्मा, भगवानदास, राजू भारती, कन्हैया वर्मा, कन्हैया यादव, वीरेंद्र शुक्ला, बृजनंदन पाठक, दिनेश चौधरी, माधवेन्द्र तिवारी, धनन्जय पाण्डेय, गौरव निषाद, मीडिया प्रभारी ब्रह्मानंद पाण्डेय आदि मौजूद रहे।
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