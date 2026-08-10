Santkabir Nagar News: भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में बनी रणनीति
Santkabir Nagar News: बेलहर विकास खंड के भगौसा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियों पर चर्चा हुई। बबलू जायसवाल ने गांव की समस्याएं रखीं, जिसमें सड़क निर्माण और प्रकाश व्यवस्था शामिल हैं।
Santkabir Nagar News: बेलहर, हिन्दुस्तान संवाद। बेलहर विकास खंड के भगौसा गांव में रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेंहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित जनपद आगमन की तैयारियों और क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर रणनीति बनाई गई।बैठक को संबोधित करते हुए विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। साथ ही संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया।
बैठक की अध्यक्षता बबलू जायसवाल ने की, जबकि मुन्ना लाल शर्मा ने व्यवस्थाओं की देखरेख की। बबलू जायसवाल ने गांव की विभिन्न समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। उन्होंने आईटीआई भगौसा तक जाने वाली सड़क निर्माण कराने तथा देवरिया से भिटिया तक मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था कराने की मांग की। ग्रामीणों ने भगौसा गांव में सांड़ों के आतंक से निजात दिलाने की भी मांग उठाई। इस मौके पर लाल बहादुर चौहान, राना तिवारी, अनय यादव, अनूप, आशाराम, रमेश जायसवाल, रमन जायसवाल, राधेश्याम यादव, राकेश गोस्वामी, रिंकू पासवान, प्रमोद तिवारी, विजय नाथ, पांचू समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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