Santkabir Nagar News: छह साल में टूटी 22 करोड़ रुपये से बनी सड़क

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में केले की खेती और व्यापार से पहचान रखने

छह साल में टूटी 22 करोड़ रुपये से बनी सड़क

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में केले की खेती और व्यापार से पहचान रखने वाले बिसौवा क्षेत्र की सड़क बदहाल है। इस समय मेंहदावल-बिसौवा मार्ग टूटकर जर्जर हो गया है। यह सड़क करीब 22 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई थी। जो छह वर्ष में ही टूट गई है, जिससे किसानों, व्यापारियों और राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

सड़क की स्थिति लगभग 15 किलोमीटर लंबी यह सड़क सोनौरा, एकला, मनोरथपुर, जमुअरिया, नटवा, डंडिया होते हुए बिसौवा तक जगह-जगह टूट चुकी है। बरसात के चलते गड्ढों में पानी और कीचड़ भर जाने से यह मार्ग राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आए दिन दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। शिकायतों के बावजूद सड़क दुरुस्त नहीं कराई जा रही है। जिससे क्षेत्रीय लोगों में रोष व्याप्त है।

महत्वपूर्ण मार्ग मेंहदावल-बिसौवा मार्ग केवल स्थानीय ग्रामीणों के लिए ही नहीं, बल्कि सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और महराजगंज जनपदों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग भी है। यहां से लोग नेपाल भी जाते हैं। इस मार्ग के किनारे घनी आबादी होने के साथ ही बिसौवा में पुलिस चौकी भी स्थापित है, जिससे इस सड़क का महत्व और भी है। प्रतिदिन हजारों लोग इसी सड़क से आवागमन करते है। वहीं करीब एक वर्ष पहले सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने सड़क की बदहाली को लेकर जिलाधिकारी व विभाग से शिकायत की थी। इसके बाद विभाग ने आनन-फानन में गड्ढों की केवल औपचारिक मरम्मत कर खानापूर्ति कर दी थी। वहीं इस बार बरसात शुरू होते ही सड़क फिर से उखड़ गई और गड्ढे पहले से अधिक गहरे हो गए हैं।

स्थानीय व्यापार पर प्रभाव बिसौवा क्षेत्र केले की खेती और व्यापार के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। खराब सड़क के कारण बाहर से आने वाले व्यापारियों और किसानों को केले की खरीद-फरोख्त में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे स्थानीय व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के अजय मिश्र, जयशंकर पांडेय, हरिशंकर पांडेय आदि लोगों ने लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन से तत्काल सड़क की मरम्मत कराकर आवागमन सुगम बनाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि अगर सड़क की समस्या सही नहीं की गई तो लोग धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।