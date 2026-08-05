Santkabir Nagar News: 60 ग्राम पंचायतों का होगा ऑडिट, विकास कार्यों की होगी गहन जांच
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के बघौली ब्लाक क्षेत्र की 60 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2026-27 के दौरान विकास कार्यों का ऑडिट होगा। इसमें निर्माण की गुणवत्ता, वित्तीय अभिलेख और खर्च की पारदर्शिता की जांच की जाएगी। अधिकारियों को कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के बघौली ब्लाक क्षेत्र के 60 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य वित्त, पंद्रहवें वित्त आयोग तथा अन्य मदों से कराए गए विकास कार्यों और उन पर हुए खर्च का ऑडिट कराया जाएगा। ऑडिट के माध्यम से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, वित्तीय अभिलेखों और खर्च की पारदर्शिता की बारीकी से जांच होगी।
ऑडिट प्रक्रिया के निर्देश
शासन के निर्देशानुसार एडीओ पंचायत दीप श्रीवास्तव ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया है कि ऑडिट की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी कराएं तथा सभी अभिलेख, भुगतान विवरण, माप पुस्तिका, उपयोगिता प्रमाण पत्र और संबंधित दस्तावेज पूरी तरह तैयार रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अभिलेखों में कमी मिलने पर संबंधित सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऑडिट के दौरान ग्राम पंचायतों में कराए गए सीसी रोड, नाली, इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन, पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य विकास कार्यों पर हुए व्यय का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कार्य शासन की निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप कराए गए हैं या नहीं। प्रशासन का मानना है कि नियमित ऑडिट से विकास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। इससे अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के साथ-साथ जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।
निगरानी और तैयारियाँ
जिलाधिकारी आलोक कुमार पहले ही अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में संचालित विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश दे चुके हैं। ऐसे में प्रस्तावित ऑडिट को लेकर पंचायत विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
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