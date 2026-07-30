Santkabir Nagar News: कलक्ट्रेट में फल विक्रेता ने की परिवार संग आत्मदाह की कोशिश, दो सिपाही सस्पेंड

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में एक फल विक्रेता ने पुरानी रंजिश में मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई में देरी से नाराज होकर डीएम कार्यालय में आत्मदाह का प्रयास किया। परिवार के चार सदस्यों ने खुद पर डीजल छिड़क लिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस मामले में नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच जारी है।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। पुरानी रंजिश में मारपीट के मामले में आरोपितों पर कार्रवाई में देरी से नाराज डीघा बाईपास के एक फल विक्रेता ने बुधवार को परिवार के साथ कलक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय में आत्मदाह का प्रयास किया। परिवार के चार सदस्यों ने खुद पर डीजल छिड़क लिया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें रोक लिया। घटना से कलक्ट्रेट परिसर में अफ़रा-तफ़री मच गई। पुलिस ने इस मामले में पिता-पुत्र समेत नौ के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लापरवाही पर एसपी ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी के दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के बगहिया वार्ड-दो निवासी बलराम गुप्ता परिवार के साथ बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचे। उनका आरोप है कि डीघा बाईपास पर फल व जूस की दुकान लगाने को लेकर विजय शर्मा उर्फ बंटी ठाकुर से लंबे समय से उनका विवाद चल रहा है। विरोध करने पर आए दिन मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जाती रही, लेकिन शिकायतों के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। पीड़ित बलराम के अनुसार 28 जुलाई की सुबह पुरानी रंजिश में विजय ठाकुर, अच्छे लाल गुप्ता, राजू गुप्ता, संदीप गुप्ता, संजय गुप्ता, आकाश गुप्ता, अरुण गुप्ता, निखिल गुप्ता और पिंटू राव ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना में घायल होने के बाद उन्होंने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई。

पुलिस की लापरवाही आरोप है कि पुलिस के उच्चाधिकारियों से लेकर सीएम के दरबार तक वह शिकायत दर्ज करा चुका है। एएसपी संतकबीरनगर के जरिए इसकी जांच की जा रही है। पीड़ित के मुताबिक दोबारा उसे धमकी दी गई, लेकिन उसकी शिकायत अनसुनी कर दी गई। इससे क्षुब्ध होकर अपनी पत्नी संजू गुप्ता और दोनों बेटे के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर अपने ऊपर डीजल उड़ेलकर उसने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने उन्हें रोक लिया। सूचना पर एडीएम वित्त एवं राजस्व सत्य प्रकाश, एडीएम न्यायिक चंद्रेश कुमार सिंह, एएसपी सुशील कुमार सिंह,सीओ प्रियम राजशेखर पांडेय, कोतवाल जय प्रकाश दूबे, महिला थानाध्यक्ष पूनम मौर्या समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिवार से बात कर शांत कराया।

मुकदमे की प्रक्रिया कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि विजय ठाकुर, अच्छे लाल गुप्ता, राजू गुप्ता, संदीप गुप्ता, संजय गुप्ता, आकाश गुप्ता, अरुण गुप्ता, निखिल गुप्ता और पिंटू राव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं सीओ सदर राज शेखर पांडेय की जांच पर एसपी संदीप कुमार मीना ने पीड़ित की शिकायत पर भी लापरवाही बरतने के आरोप में औद्योगिक क्षेत्र चौकी में तैनात सिपाहियों भानु प्रताप सिंह और मनीष कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया है।

इस मामले में नौ नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लापरवाही पर दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया گیا है।

सुशील कुमार सिंह, एएसपी