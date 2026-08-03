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Santkabir Nagar News: पुलिसकर्मियो पर मारने पीटने का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: बखिरा थाना क्षेत्र के सई लगड़ी निवासी गोरख साहनी ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट और दुर्व्यहार का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें बताया कि 30 जुलाई को थाने में सुलह के दौरान एक पुलिसकर्मी ने उन पर हमला किया और धमकी दी। सीसी कैमरे में घटना कैद है।

Santkabir Nagar News: पुलिसकर्मियो पर मारने पीटने का लगाया आरोप

Santkabir Nagar News: बखिरा। थाना क्षेत्र के सई लगड़ी निवासी एक व्यक्ति ने बखिरा थाने के पुलिसकर्मियो पर मारने पीटने व दुर्व्यहार किए जाने का आरोप लगाया हैं। पीडित ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय से करके न्याय क़ी गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र में गोरख साहनी ने बताया है कि गांव के एक प्रकरण में 30 जुलाई की शाम बखिरा थाने पर गया था। जिसमें दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता कर रहे थे। इसी बीच एक पुलिस कर्मी मेरे साथ दुर्व्यहार किया। गाली देते हुए थाने के अन्दर ले जाकर मारा पीटा। घटना थाने के सीसी कैमरे में मौजूद है। धमकी दिया कि घटना की सूचना कहीं दोगे तो पूरे परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे।

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बाद में मेहदावल सीएचसी में मेडिकल परीक्षण के बाद रात में थाने से छोड़ दिया गया। घटना के बाद से वह काफी डरा सहमा है।

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