Santkabir Nagar News: जेसीबी चालक कार्यमुक्त, जांच पूरी होने तक भुगतान पर रोक

Santkabir Nagar News: धर्मसिंहवा नगर पंचायत में नाला खुदाई के दौरान सभासद और जेसीबी चालक के बीच विवाद के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। जेसीबी चालक अहमद रजा को कार्यमुक्त किया गया है और उसके भुगतान पर रोक लगा दी गई है। दोनों पक्षों ने पुलिस में तहरीर दी थी।

Santkabir Nagar News: धर्मसिंहवा, हिन्दुस्तान संवाद। धर्मसिंहवा नगर पंचायत में छह जून को नाला खुदाई के दौरान सभासद और जेसीबी चालक के बीच हुए विवाद के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। आईजीआरएस पर दर्ज शिकायत के निस्तारण में नगर पंचायत ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत जेसीबी चालक अहमद रजा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य अभिलेखों की जांच पूरी होने तक उसके चालक संबंधी सभी भुगतान पर रोक लगा दी गई है।

विवाद का विवरण नगर पंचायत धर्मसिंहवा वार्ड संख्या-10 बरगदवा माफी में छह जून को नाला निर्माण कार्य के दौरान वार्ड सभासद शशि कपूर राय तथा आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत जेसीबी चालक अहमद रजा के बीच विवाद हो गया था। सभासद ने आरोप लगाया था कि चालक ने जेसीबी से उन्हें कुचलने का प्रयास किया और अभद्रता की। वहीं चालक का आरोप था कि सभासद और उनके समर्थकों ने उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज की तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। घटना के बाद दोनों पक्षों ने धर्मसिंहवा थाने में तहरीर दी थी।

पुलिस कार्यवाही पुलिस जांच के बाद चालक अहमद रजा की तहरीर पर सभासद शशि कपूर राय के विरुद्ध मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद नगर क्षेत्र में रुका सफाई कार्य दोबारा शुरू कराया गया। दूसरी ओर सभासद पक्ष पुलिस कार्रवाई को एकपक्षीय बताते हुए अपनी तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग करता रहा।

आईजीआरएस शिकायत इसी बीच सभासद शशि कपूर राय ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर जेसीबी चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता पर सवाल उठाया। शिकायत के निस्तारण में नगर पंचायत धर्मसिंहवा ने तीन अगस्त को जिलाधिकारी को भेजी आख्या में बताया कि आउटसोर्सिंग फर्म से प्राप्त सूचना एवं शिकायत की गंभीरता को देखते हुए चालक अहमद रजा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य अभिलेखों की जांच पूरी होने तक उसके चालक संबंधी सभी भुगतान पर रोक लगा दी गई है। नगर पंचायत प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।