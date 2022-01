पशु आरोग्य मेले में 1297 पशुओं का हुआ इलाज

1297 animals were treated in the animal health fair

Sant Kabir Nagar

मेंहदावल। हिन्दुस्तान संवाद

मेंहदावल ब्लाक के नरायनपुर में मंगलवार को दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। पशुपालकों को पशुओं में होने वाली बीमारी तथा पशुओं के रख-रखाव के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान 1297 पशुओं का का इलाज करते हुए चिकित्सीय परामर्श दिया गया।

पशु आरोग्य मेले का उद्घाटन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्रवण कुमार मौर्य द्वारा गो-पूजन कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन एक अच्छा विकल्प है। पशु आरोग्य मेले से पशुपालकों को काफी राहत मिला है। गांव में ही पशुओं की बीमारी का इलाज हो जाने से पशुपालकों चक्कर नही काटना पड़ रहा है।

उप मुख्य चिकित्साधिकारी एके शाही ने कहा कि गांव में ही इलाज की सुविधा उपलब्ध होने से अब तक कई पशुओं की जान बचाई जा चुकी है। खेती के साथ पशुपालन कर किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते है। सरकार द्वारा पशु शेड बनवाने के साथ स्वामित्व योजना से जुड़नें वाले पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने पशुओं को छुट्टा न छोड़ने की अपील करते हुए टैगिंग कराने को कहा। चिकित्सकों ने बांझपन चिकित्सा, बीमारियों जैसे खुरपका, मुंहपका, गलाघोंटू, पीपीआर रैबीज,थनैला, ग्लैंडर्स फारसी आदि बीमारियों के लक्षण तथा बचाव के बारे मे विस्तार से जानकारी दिया। इस दौरान 346 बड़े पशुओं का भी इलाज किया गया। नि:शुल्क दवा का वितरण किया गया। चिकित्सकों डा0श्रवण कुमार चौधरी, डा0 विमलेन्दु कुमार भट्ट, डा राकेश द्विवेदी आदि की टीम द्वारा पशुओं का इलाज किया गया। इस दौरान पशु बाजार के संरक्षक संतोष कुमार मौर्य के साथ कई पशुपालक मौजूद रहे