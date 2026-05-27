यूपी के एक जिले में 10 घंटे बंद रहेंगे पंप; कार में 20 लीटर डीजल, बाइक में 3 लीटर पेट्रोल लिमिट
Petrol Pump Sale Limits: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में प्रशासन ने पंप को 14 घंटे चलाने और 10 घंटे बंद रखने का आदेश दिया है। आपूर्ति विभाग ने कार में 20 लीटर डीजल, जबकि बाइक में 3 लीटर पेट्रोल की लिमिट लगा दी है।
Petrol Pump Sale Limits: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में प्रशासन ने पेट्रोल पंपों को हर रोज 10 घंटे बंद रखने का आदेश दिया है। जिला के आपूर्ति पदाधिकारी ने पेट्रोल पंपों को सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक चलाने कहा है। इसके साथ ही तेल संकट और खेती में डीजल की खपत के बीच संतुलन बनाने के लिए बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कार और बाइक समेत सभी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल की बिक्री की अधिकतम मात्रा भी लिमिट कर दी है। प्रशासन ने डिब्बा में डीजल बिक्री की अधिकतम सीमा 15 लीटर तय की है, जबकि पेट्रोल किसी सूरत में गाड़ी के अलावा किसी गैलन या जरिकेन में नहीं दिया जाएगा। किसानों को गैलन में डीजल फार्मर रजिस्ट्री में उसका नाम देखकर ही देने कहा गया है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव कुमार ने 25 मई को जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश जारी कर नई व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन करने कहा है। डीएसओ ने 23 मई को तेल संकट के मसले पर डीएम के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए आदेश दिया है कि पेट्रोल पंप अब एक दिन में सिर्फ 14 घंटे ही संचालित होंगे। सुबह 7 बजे खुलेंगे और रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। किसानों के अलावा सबको गाड़ी में ही तेल देने कहा गया है। किसान को भी अधिकतम 15 लीटर डीजल दिया जाएगा, वो भी किसान बही से उनकी पहचान करके।
डीएसओ ने पेट्रोल-डीजल की राशनिंग करते हुए कहा है कि भारी वाहन (ट्रक, बस) को 30 से 40 लीटर तक तेल ही दिया जाएगा। हल्के वाहन (कार, जीप) को अधिकतम 15 से 20 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलेगा। ट्रैक्टर और ट्रॉली को 30 लीटर तक डीजल मिल पाएगा। बाइक-स्कूटी को पेट्रोल अधिकतम 3 लीटर दिया जाएगा। वहीं गैलन या जरीकेन में सिर्फ डीजल की बिक्री अधिकतम 15 लीटर तक की जा सकती है।
महराजगंज में भी पंप पर सख्ती, 11 घंटे बंद रहेंगे, गैलन में सिर्फ 5 लीटर तेल
महराजगंज जिले में भी पेट्रोल पंपों पर सख्ती बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को बयान में कहा है कि जिले में पंप सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक ही खुलेंगे। यानी इस जिले में पंप कुल 11 घंटे बंद रहेंगे। जिला सूचना कार्यालय ने बयान में बताया है कि डीएम गौरव सिंह सोगरवाल और एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कृत्रिम संकट पैदा करने और अनावश्यक भीड़ लगाने पर रोक के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला लिया गया है।
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डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया है कि पेट्रोल पंप पर डिब्बे या गैलन में ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर डीजल ही दिया जाएगा। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को तेल देने से मना किया गया है। डीएम ने पेट्रोल पंपों के खुलने और बंद होने का समय भी तय करते हुए सबको 11 घंटे बंद और 13 घंटे खोलने का आदेश दिया है।
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