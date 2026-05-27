Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी के एक जिले में 10 घंटे बंद रहेंगे पंप; कार में 20 लीटर डीजल, बाइक में 3 लीटर पेट्रोल लिमिट

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

Petrol Pump Sale Limits: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में प्रशासन ने पंप को 14 घंटे चलाने और 10 घंटे बंद रखने का आदेश दिया है। आपूर्ति विभाग ने कार में 20 लीटर डीजल, जबकि बाइक में 3 लीटर पेट्रोल की लिमिट लगा दी है।

यूपी के एक जिले में 10 घंटे बंद रहेंगे पंप; कार में 20 लीटर डीजल, बाइक में 3 लीटर पेट्रोल लिमिट

Petrol Pump Sale Limits: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में प्रशासन ने पेट्रोल पंपों को हर रोज 10 घंटे बंद रखने का आदेश दिया है। जिला के आपूर्ति पदाधिकारी ने पेट्रोल पंपों को सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक चलाने कहा है। इसके साथ ही तेल संकट और खेती में डीजल की खपत के बीच संतुलन बनाने के लिए बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कार और बाइक समेत सभी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल की बिक्री की अधिकतम मात्रा भी लिमिट कर दी है। प्रशासन ने डिब्बा में डीजल बिक्री की अधिकतम सीमा 15 लीटर तय की है, जबकि पेट्रोल किसी सूरत में गाड़ी के अलावा किसी गैलन या जरिकेन में नहीं दिया जाएगा। किसानों को गैलन में डीजल फार्मर रजिस्ट्री में उसका नाम देखकर ही देने कहा गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव कुमार ने 25 मई को जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश जारी कर नई व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन करने कहा है। डीएसओ ने 23 मई को तेल संकट के मसले पर डीएम के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए आदेश दिया है कि पेट्रोल पंप अब एक दिन में सिर्फ 14 घंटे ही संचालित होंगे। सुबह 7 बजे खुलेंगे और रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। किसानों के अलावा सबको गाड़ी में ही तेल देने कहा गया है। किसान को भी अधिकतम 15 लीटर डीजल दिया जाएगा, वो भी किसान बही से उनकी पहचान करके।

Voice of UP

गोरखपुर में पेट्रोल आपूर्ति सुधरी लेकिन डीजल किल्लत बरकरार, सीएनजी के दामों से बढ़ा बोझ

डीएसओ ने पेट्रोल-डीजल की राशनिंग करते हुए कहा है कि भारी वाहन (ट्रक, बस) को 30 से 40 लीटर तक तेल ही दिया जाएगा। हल्के वाहन (कार, जीप) को अधिकतम 15 से 20 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलेगा। ट्रैक्टर और ट्रॉली को 30 लीटर तक डीजल मिल पाएगा। बाइक-स्कूटी को पेट्रोल अधिकतम 3 लीटर दिया जाएगा। वहीं गैलन या जरीकेन में सिर्फ डीजल की बिक्री अधिकतम 15 लीटर तक की जा सकती है।

महराजगंज में भी पंप पर सख्ती, 11 घंटे बंद रहेंगे, गैलन में सिर्फ 5 लीटर तेल

महराजगंज जिले में भी पेट्रोल पंपों पर सख्ती बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को बयान में कहा है कि जिले में पंप सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक ही खुलेंगे। यानी इस जिले में पंप कुल 11 घंटे बंद रहेंगे। जिला सूचना कार्यालय ने बयान में बताया है कि डीएम गौरव सिंह सोगरवाल और एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कृत्रिम संकट पैदा करने और अनावश्यक भीड़ लगाने पर रोक के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला लिया गया है।

UP Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल फिर महंगा, लखनऊ में पेट्रोल 102 रुपये के पार, जानें अन्य जिलों का रेट

डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया है कि पेट्रोल पंप पर डिब्बे या गैलन में ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर डीजल ही दिया जाएगा। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को तेल देने से मना किया गया है। डीएम ने पेट्रोल पंपों के खुलने और बंद होने का समय भी तय करते हुए सबको 11 घंटे बंद और 13 घंटे खोलने का आदेश दिया है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Petrol Pumps Petrol UP Petrol Diesel Price Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।