कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में SIR लागू हो जाता तो रूडी की जगह मैं बैठा होता; बालियान के साथ कोई गेम हुआ?

भाजपा नेता संजीव बालियान ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अगर चुनाव से पहले बिहार जैसा SIR लागू हो जाता तो राजीव प्रताप रूडी की जगह वो बैठे होते। क्लब के सचिव (प्रशासन) पद के चुनाव में रूडी ने बालियान को हरा दिया था।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव से पहले बिहार की तरह मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Voter List Special Intensive Revision- SIR) लागू हो जाता तो आज राजीव प्रताप रूडी की जगह वो बैठे होते। 12 अगस्त को क्लब के सचिव (प्रशासन) पद के लिए हुए चुनाव में रूडी ने बालियान को हरा दिया था। रूडी के पैनल के सभी 15 सदस्यों की जीत हुई थी जबकि संजीव बालियान बिना पैनल अकेले एक पद के लिए लड़े थे। रूडी और बालियान के बीच तब से तीखी बयानबाजी चल रही है।