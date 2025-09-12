Sanjiv Balyan says had SIR been implemented in Constitution Club Elections he would have defeated Rajiv Pratap Rudy कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में SIR लागू हो जाता तो रूडी की जगह मैं बैठा होता; बालियान के साथ कोई गेम हुआ?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSanjiv Balyan says had SIR been implemented in Constitution Club Elections he would have defeated Rajiv Pratap Rudy

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में SIR लागू हो जाता तो रूडी की जगह मैं बैठा होता; बालियान के साथ कोई गेम हुआ?

भाजपा नेता संजीव बालियान ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अगर चुनाव से पहले बिहार जैसा SIR लागू हो जाता तो राजीव प्रताप रूडी की जगह वो बैठे होते। क्लब के सचिव (प्रशासन) पद के चुनाव में रूडी ने बालियान को हरा दिया था।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 12 Sep 2025 05:05 PM
share Share
Follow Us on
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में SIR लागू हो जाता तो रूडी की जगह मैं बैठा होता; बालियान के साथ कोई गेम हुआ?

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव से पहले बिहार की तरह मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Voter List Special Intensive Revision- SIR) लागू हो जाता तो आज राजीव प्रताप रूडी की जगह वो बैठे होते। 12 अगस्त को क्लब के सचिव (प्रशासन) पद के लिए हुए चुनाव में रूडी ने बालियान को हरा दिया था। रूडी के पैनल के सभी 15 सदस्यों की जीत हुई थी जबकि संजीव बालियान बिना पैनल अकेले एक पद के लिए लड़े थे। रूडी और बालियान के बीच तब से तीखी बयानबाजी चल रही है।

बालियान ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में फर्जी वोटिंग, बोगस वोटिंग और धांधली के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकसभा स्पीकर से भी की थी, जो क्लब के अध्यक्ष होते हैं। संजीव बालियान ने कहा- “ये जो SIR चल रहा है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लागू हो जाता पहले से ही, जो मृतक हैं उनके नाम निकल जाते। उनमें (1295 वोटर में) से 50-60 तो मृतक थे, जिन्हें मरे हुए 10-10, 15-15 साल हो गए। वो वोटर लिस्ट में थे और उनमें कुछ शायद पड़ भी गए। अगर SIR यहां लागू हो जाता तो रूडी की जगह वहां मैं बैठा होता। इसलिए SIR पूरे देश में लागू होना बहुत जरूरी है।”

छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं; क्लब के चुनाव से आगे बढ़ गया राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान का झगड़ा

बालियान ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के सांसद सौमित्र खान के नाम पर पोस्टल बैलट मंगवा लिया गया था, जो उन्होंने भेजा नहीं था। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलट के 36-37 वोटों में 32 वोट एक ही डाकघर से भेजे गए थे। हरियाणा के बृजेंद्र सिंह और यूपी के राजाराम का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जब दोनों पूर्व सांसद वोट डालने गए तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट डाला जा चुका है। बालियान ने कहा कि पोलिंग खत्म होने के बाद कहा गया कि 629 वोट पड़े हैं लेकिन डेढ़ घंटे बाद जब गिनती शुरू हुई तो कहा गया कि तब गिनने में गलती हो गई थी, कुल 669 वोट पड़े हैं। जहां 30-40 स्टाफ चुनाव में लगे हों वहां गिनती में 40 वोट बढ़ना अजीब है।

70 सीटों पर ठाकुर जीत और जिता सकते हैं; राजीव प्रताप रूडी राजपूतों के गारंटर बन गए!

रूडी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके लोकसभा क्षेत्र छपरा (सारण) में जाट वोटर नहीं हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में 2 लाख राजपूत वोटर हैं, जो उनके नाम पर नाराज हो गए तो ‘बेचारा’ बालियान परेशान हो जाएंगे। जवाबी हमले में बालियान ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश के राजपूतों का फैसला भी करने लगें। बालियान ने कहा कि अगर रूडी इस बात को यहीं खत्म नहीं करते हैं और छेड़ते रहते हैं तो वो भी छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा- “मैं बहुत बातें नहीं कहना चाहता। वो ना जिक्र छेड़ें तो हम भी ना छेड़ें। कैसे जीते?”

ये भी पढ़ें:पता नहीं था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए; राजपूतों की नाराजगी पर बोले बालियान
ये भी पढ़ें:MPs के क्लब में फर्जी वोट? बालियान बोले- रूडी लंबा खीचेंगे तो हम भी खींच देंगे
ये भी पढ़ें:राजीव प्रताप रूडी छपरा में जहाज नीचे क्यों उड़ाते हैं? पायलट सांसद ने खुद बताया
ये भी पढ़ें:कैसे राजीव प्रताप रूडी ने बालियान के मुकाबले कायम रखा दबदबा, विपक्ष किसके साथ
Sanjeev Balyan Rajiv Pratap Rudy UP Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |