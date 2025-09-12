छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं; क्लब के चुनाव से आगे बढ़ गया रूडी और बालियान का झगड़ा

भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान का झगड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव से बहुत आगे बढ़ गया है। रूडी ने मुजफ्फरनगर में राजपूतों की नाराजगी की बात छेड़ी थी तो जवाब में बालियान छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं वाले ताव में आ गए हैं।

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रशासनिक सचिव पद के चुनाव से आमने-सामने आ गए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो नेता राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान का झगड़ा क्लब के चुनाव से बहुत आगे बढ़ गया है। सांसदों और पूर्व सांसदों के क्लब के चुनाव में राजपूत वर्सेस जाट का रंग होने के सवाल पर रूडी ने कहा था कि मुजफ्फरनगर (बालियान की लोकसभा सीट) में 2 लाख राजपूत वोटर हैं और वो नाराज हो गए तो इस बार लोकसभा चुनाव हार गए ‘बेचारा’ बालियान परेशान हो जाएंगे। बालियान ने रूडी पर तीखा पलटवार किया है और कहा कि अगर वो छेड़ना बंद नहीं करते हैं तो वो भी नहीं छोड़ेंगे।