Sanjeev Balyan warns Rajiv Pratap Rudy of tit for tat as verbal war escalates over election of Constitution Club छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं; क्लब के चुनाव से आगे बढ़ गया रूडी और बालियान का झगड़ा
Sanjeev Balyan warns Rajiv Pratap Rudy of tit for tat as verbal war escalates over election of Constitution Club

छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं; क्लब के चुनाव से आगे बढ़ गया रूडी और बालियान का झगड़ा

भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान का झगड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव से बहुत आगे बढ़ गया है। रूडी ने मुजफ्फरनगर में राजपूतों की नाराजगी की बात छेड़ी थी तो जवाब में बालियान छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं वाले ताव में आ गए हैं।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 12 Sep 2025 01:43 PM
छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं; क्लब के चुनाव से आगे बढ़ गया रूडी और बालियान का झगड़ा

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रशासनिक सचिव पद के चुनाव से आमने-सामने आ गए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो नेता राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान का झगड़ा क्लब के चुनाव से बहुत आगे बढ़ गया है। सांसदों और पूर्व सांसदों के क्लब के चुनाव में राजपूत वर्सेस जाट का रंग होने के सवाल पर रूडी ने कहा था कि मुजफ्फरनगर (बालियान की लोकसभा सीट) में 2 लाख राजपूत वोटर हैं और वो नाराज हो गए तो इस बार लोकसभा चुनाव हार गए ‘बेचारा’ बालियान परेशान हो जाएंगे। बालियान ने रूडी पर तीखा पलटवार किया है और कहा कि अगर वो छेड़ना बंद नहीं करते हैं तो वो भी नहीं छोड़ेंगे।

बालियान ने कहा कि रूडी से उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन क्लब के बेहतर संचालन के मुद्दे पर वो रूडी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में रूडी के दोस्त उनके साथ रहे, मेरे मित्र मेरे साथ रहे। लेकिन रूडी मेरे मित्रों पर बोलते हैं, जबकि मैं उनके मित्रों पर कुछ नहीं कहता। डिजिटल चैनल यूपी तक के साथ इंटरव्यू में बालियान ने चेतावनी भरे अंदाज में रूडी से कहा है- “आप इस बात को यहीं छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लंबी खीचेंगे तो हम भी खींच देंगे। मेरे मित्रों से रूडी को समस्या है, तो वो उनकी समस्या है।”

पता नहीं था कि राजीव प्रताप रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं; राजपूतों की नाराजगी पर बोले संजीव बालियान

संजीव बालियान ने इसी पर आगे कहा- “रोज-रोज अहंकार की बातें सुन रहा हूं। अब छेड़ोगे तो बता दूंगा। फर्जी वोट डली है तो डली है। गलत कह रहा हूं तो कोई जवाब दे दे। लिस्ट बनाने से लेकर सारे काम क्लब के कर्मचारी कर रहे थे। कर्मचारी किसने लगाए, ये सबको पता है। फर्जी वोटिंग हुई है, ये सत्यापित है। मैंने मित्रों से बात की, सबने कहा, सांसदों का दोस्ताना चुनाव था, जाने दो, छोड़ दो।”

सांसदों के क्लब में फर्जी वोटिंग? संजीव बालियान बोले- राजीव प्रताप रूडी लंबा खीचेंगे तो हम भी खींच देंगे

बालियान ने आरोप लगाया है कि सांसद सौमित्र खान, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह और राजाराम के नाम पर वोट पहले ही डल गया था। सौमित्र खान का फर्जी साइन करके पोस्टल बैलट मंगवाया गया। बृजेंद्र और राजाराम गए तो बताया गया कि उनका वोट गिर चुका है। उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत स्पीकर से की गई जो अब रिकॉर्ड पर है। बालियान ने कहा कि स्पीकर कुछ करते तो नतीजे शायद कुछ और होते, लेकिन स्पीकर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब जो करना है, वो चुनाव अधिकारी ही करेंगे।

राजीव प्रताप रूडी ने निशिकांत दुबे को अहंकारी बताया, बोले- मैं उनकी 'सरकार' का हिस्सा नहीं

संजीव बालियान ने फर्जी वोटिंग पर कहा- “दो वोट तो हमने पकड़े हैं। बृजेंद्र सिंह जो सांसद रहे हैं हिसार से। राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से। दोनों जब गए तो वोट पहले ही पड़ गए थे। अंदर में मेरा स्टाफ तो था नहीं। अंदर स्टाफ तो क्लब का था, संसद का था। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सांसदों के भी फर्जी वोट पड़ जाएंगे। मैं बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता। वह जिक्र ना छेड़ें तो हम भी ना छेड़ें। कैसे जीते?”

70 सीटों पर ठाकुर जीत और जिता सकते हैं; राजीव प्रताप रूडी राजपूतों के गारंटर बन गए!

बालियान ने क्लब के चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान के बाद बताया गया कि 629 वोट पड़े हैं, लेकिन गिनती के समय संख्या बढ़कर 669 हो गई। कहा गया कि गिनती में गड़बड़ी हो गई थी। बालियान ने कहा कि सामान्य चुनावों में 1200-1300 वोटरों के बूथ पर चार लोग वोट करवाते हैं तो गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन यह अजीब बात है कि यहां 30-40 स्टाफ लगे थे और 40 वोटों की गिनती गड़बड़ हो गई।

