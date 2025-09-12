Sanjeev Balyan says he did not know Rajiv Pratap Rudy has become this big leader on Rajput voters anger in UP पता नहीं था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं; राजपूतों की नाराजगी पर बोले बालियान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSanjeev Balyan says he did not know Rajiv Pratap Rudy has become this big leader on Rajput voters anger in UP

पता नहीं था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं; राजपूतों की नाराजगी पर बोले बालियान

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हार गए भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि राजीव प्रताप रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि वो उत्तर प्रदेश के राजपूतों का फैसला करने लगेंगे।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 12 Sep 2025 12:33 PM
share Share
Follow Us on
पता नहीं था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं; राजपूतों की नाराजगी पर बोले बालियान

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो नेताओं के बीच शुरू हुई दबदबे की लड़ाई धीमे-धीमे आगे बढ़ रही है। क्लब के सचिव- प्रशासन का चुनाव राजीव प्रताप रूडी से हार गए संजीव बालियान ने पलटवार में कहा कि उन्हें नहीं पता था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश के राजपूतों का फैसला करने लगे। बता दें कि रूडी ने चुनाव में जीत के बाद कहा था कि उन्होंने बालियान के मित्रों से कहा था कि छपरा में कोई जाट वोटर नहीं है लेकिन संजीव के क्षेत्र में 2 लाख ठाकुर हैं और अगर मेरे नाम पर वो नाराज हो गए तो वो परेशान हो जाएंगे।

संजीव बालियान ने डिजिटल चैनल यूपी तक को दिए इंटरव्यू में रूडी के राजपूतों की नाराजगी वाले बयान पर कहा- “ये मुझे नहीं पता था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश के राजपूतों का भविष्य भी वही तय करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि हमारे यहां बड़े-बडे़ नेता हैं। चिंता तो उत्तर प्रदेश के हमारे नेताओं को होनी चाहिए, मुझे नहीं। योगी चिंता करें इस बात की, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है।” बालियान ने कहा कि उनकी रूडी से शिकायत है कि वो रूडी के मित्रों के बारे में कुछ नहीं बोलते लेकिन रूडी उनके मित्रों के बारे में बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अगर बात लंबी खीचेंगे तो वो भी खींच देंगे।

70 सीटों पर ठाकुर जीत और जिता सकते हैं; राजीव प्रताप रूडी राजपूतों के गारंटर बन गए!

क्लब के चुनाव में राजपूत बनाम जाट की चर्चा से जुड़े सवाल पर बालियान ने कहा- “रूडी को बहुत दिन से जानता हूं। मुझे नहीं पता था कि वो राजपूत हैं। यूपी के ज्यादातर राजपूत सांसदों ने मुझे वोट दिया। जाटों की बात करें तो बड़े परिवार हैं। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला वोट डालने नहीं आए। भूपिंदर सिंह हुड्डा नहीं आए। जयंत चौधरी नहीं आए। जाति का चुनाव कहां से हुआ। मुझे 291 वोट मिले। पूरे देश में जाट सांसद और पूर्व सांसद के शायद 25 वोट नहीं होंगे। रूडी को इतने वोट मिले हैं तो क्या वो सारे राजपूत सांसदों के वोट हैं।”

राजीव प्रताप रूडी ने साथी सांसद निशिकांत दुबे को बताया अहंकारी, बोले- मैं उनकी 'सरकार' का हिस्सा नहीं

राजीव प्रताप रूडी ने एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में कहा था- “हमने उनके मित्रों को कहा कि मेरे क्षेत्र छपरा में कोई जाट नहीं है। उनके क्षेत्र में दो लाख राजपूत हैं। क्यों नुकसान कर रहे हो। कल को राजपूत नाराज हो जाएंगे। उनके मित्रों से कहा कि क्यों इसको मरवा रहे हो, बेचारे को। वहां के राजपूत मेरे नाम पर नाराज हो जाएंगे तो ये बेचारा परेशान हो जाएगा। इस बार भी हार गया। कष्ट में मत डालो। आगे भी राजनीति करनी है।”

बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की कमेटी के सचिव-प्रशासन पद के लिए 12 अगस्त को चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को हरा दिया था। रूडी को 373 जबकि बालियान को 291 वोट मिले थे। चुनाव में रूडी को विपक्षी नेताओं का व्यापक समर्थन मिला था, जिसे उन्होंने खुद भी कबूल किया है। क्लब के 1295 वोटरों में 669 ने वोट किया था, जिसमें 14 बैलट पेपर व 1 पोस्टल बैलट रद्द हो गया।

ये भी पढ़ें:राजीव प्रताप रूडी छपरा में जहाज नीचे क्यों उड़ाते हैं? पायलट सांसद ने खुद बताया
ये भी पढ़ें:राजीव प्रताप रूडी से हारे संजीव बालियान का आया बयान, बताया क्या है असली जीत
ये भी पढ़ें:कैसे राजीव प्रताप रूडी ने बालियान के मुकाबले कायम रखा दबदबा, विपक्ष किसके साथ
ये भी पढ़ें:कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में प्रताप रूडी का दबदबा, संजीव बालियान को हराया
Rajiv Pratap Rudy Sanjeev Balyan BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |