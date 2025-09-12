पता नहीं था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं; राजपूतों की नाराजगी पर बोले बालियान

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हार गए भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि राजीव प्रताप रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि वो उत्तर प्रदेश के राजपूतों का फैसला करने लगेंगे।

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो नेताओं के बीच शुरू हुई दबदबे की लड़ाई धीमे-धीमे आगे बढ़ रही है। क्लब के सचिव- प्रशासन का चुनाव राजीव प्रताप रूडी से हार गए संजीव बालियान ने पलटवार में कहा कि उन्हें नहीं पता था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश के राजपूतों का फैसला करने लगे। बता दें कि रूडी ने चुनाव में जीत के बाद कहा था कि उन्होंने बालियान के मित्रों से कहा था कि छपरा में कोई जाट वोटर नहीं है लेकिन संजीव के क्षेत्र में 2 लाख ठाकुर हैं और अगर मेरे नाम पर वो नाराज हो गए तो वो परेशान हो जाएंगे।

संजीव बालियान ने डिजिटल चैनल यूपी तक को दिए इंटरव्यू में रूडी के राजपूतों की नाराजगी वाले बयान पर कहा- “ये मुझे नहीं पता था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश के राजपूतों का भविष्य भी वही तय करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि हमारे यहां बड़े-बडे़ नेता हैं। चिंता तो उत्तर प्रदेश के हमारे नेताओं को होनी चाहिए, मुझे नहीं। योगी चिंता करें इस बात की, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है।” बालियान ने कहा कि उनकी रूडी से शिकायत है कि वो रूडी के मित्रों के बारे में कुछ नहीं बोलते लेकिन रूडी उनके मित्रों के बारे में बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अगर बात लंबी खीचेंगे तो वो भी खींच देंगे।