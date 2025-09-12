सांसदों के क्लब में फर्जी वोटिंग? बालियान बोले- रूडी लंबा खीचेंगे तो हम भी खींच देंगे
संजीव बालियान ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में फर्जी और बोगस वोटिंग का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि राजीव प्रताप रूडी इस बात को यहीं छोड़ दें नहीं नहीं तो वो भी इसको लंबी खींच देंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो नेताओं राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच बहसबाजी शुरू हो गई है। संजीव बालियान ने क्लब चुनाव में फर्जी और बोगस वोटिंग का आरोप लगाते हुए रूडी को चेतावनी दे दी है कि इस बात को वो यहीं छोड़ दें नहीं तो रूडी इसे लंबा खीचेंगे तो वो भी लंबी खींच देंगे। उन्होंने कहा है कि हार-जीत पर अगर रूडी अंहकार भरी बातें करेंगे तो वो भी चुप नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट से सांसद रहे बालियान ने कहा कि फर्जी वोटिंग हुई, ये बात सत्यापित है।
संजीव बालियान ने डिजिटल चैनल यूपी तक को दिए इंटरव्यू में खुद को किसी और की बंदूक का कंधा बताने पर कहा कि उनके मित्रों से रूडी को दिक्कत है तो ये उनकी समस्या है। उन्होंने कहा कि रूडी से उनकी शिकायत है कि वो उनके मित्रों के बारे में बोलते हैं जबकि वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा- “जो मेरे मित्र थे, वो मेरे साथ रहे। जो रूडी के मित्र थे, वो उनके साथ रहे। मैंने रूडी के मित्रों का जिक्र नहीं किया। रूडी को मेरे मित्रों से क्या समस्या है? आप इस बात को यहीं छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लंबी खीचेंगे तो हम भी खींच देंगे। मेरे मित्रों से रूडी को समस्या है तो वो उनकी समस्या है।”
क्लब के सचिव (प्रशासन) पद के चुनाव में रूडी से हारे संजीव बालियान ने कहा- “रोज-रोज अहंकार की बातें सुन रहा हूं। अब छेड़ोगे तो बता दूंगा भाई। फर्जी वोट डली है तो डली है। मैं गलत कह रहा हूं तो कोई जवाब दे दे।” उन्होंने कहा- “वोटर लिस्ट बनाने से लेकर सारे काम क्लब के कर्मचारी कर रहे थे। कर्मचारी किसने लगाए हैं, ये सबको पता है। फर्जी वोटिंग हुई है, ये सत्यापित है। लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। मैंने मित्रों से बात की थी, सबने कहा कि सांसदों का दोस्ताना चुनाव था, छोड़ दो। मैंने क्लब में बाहरी का सवाल उठाया था और उसी मुद्दे पर लड़ा था। क्लब कैसे चले, मेरा एजेंडा यही था।” बालियान ने पूर्व एमपी बिजेंद्र सिंह, राजाराम और मौजूदा सांसद सौमित्र खान के वोट पहले ही डलने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की गई है, जो क्लब के पदेन अध्यक्ष हैं।
बालियान ने बिना पैनल बनाए लड़ने पर कहा कि वो तो अकेले थे, लेकिन दूसरी तरफ बड़े-बड़े हाई-प्रोफाइल लोगों का पैनल था, जिनके नाम सुनकर लोग डर जाते थे। उन्होंने कहा- “मैं तो अकेला लड़ रहा था। मेरे पास पैनल नहीं था। उन्होंने पैनल बना लिया था। 15 लोग थे पैनल में। इतने हाई-प्रोफाइल लोगों का पैनल सुनकर लोग डर जाते थे। कौन उनके सामने चुनाव लड़ता। इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने चुनाव लड़ना आसान काम है क्या? इसके लिए तो कोई मेरे जैसे किसान की जरूरत थी, जो मुजफ्फरनगर से आया हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश छोड़ किसी और के वश का नहीं था लड़ना ये चुनाव।”