सांसदों के क्लब में फर्जी वोटिंग? बालियान बोले- रूडी लंबा खीचेंगे तो हम भी खींच देंगे

संजीव बालियान ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में फर्जी और बोगस वोटिंग का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि राजीव प्रताप रूडी इस बात को यहीं छोड़ दें नहीं नहीं तो वो भी इसको लंबी खींच देंगे।

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो नेताओं राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच बहसबाजी शुरू हो गई है। संजीव बालियान ने क्लब चुनाव में फर्जी और बोगस वोटिंग का आरोप लगाते हुए रूडी को चेतावनी दे दी है कि इस बात को वो यहीं छोड़ दें नहीं तो रूडी इसे लंबा खीचेंगे तो वो भी लंबी खींच देंगे। उन्होंने कहा है कि हार-जीत पर अगर रूडी अंहकार भरी बातें करेंगे तो वो भी चुप नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट से सांसद रहे बालियान ने कहा कि फर्जी वोटिंग हुई, ये बात सत्यापित है।